Franklin Templeton Investments 14.05.2019 Aktualisiert am 09.06.2020

Multi-Asset Wie sich das Portfolio auf neue Marktlagen vorbereiten lässt

Seit der Finanzkrise haben Anleger viel Geld in Aktien investiert. Angesichts der Verlangsamung des weltweiten Wachstums dürfte für wachstumsorientierte Anleger die Zeit für eine Überprüfung ihrer Portfolios gekommen sein, so Wylie Tollette, Head of Client Investment Solutions bei Franklin Templeton Multi-Asset Solutions.