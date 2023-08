Investmentstile Multi-Faktor-Strategie im Praxistest

Nicht alle Eier in einen Korb legen, lautet eine alte Börsenweisheit. Sie besagt, dass sich durch die Streuung der Kapitalanlage über unterschiedliche Assetklassen das Portfoliorisiko signifikant reduzieren lässt. Der auch als Diversifikationseffekt bekannte Sachverhalt hat nicht nur auf Ebene der Assetklassen, sondern auch auf der Ebene der Anlagestile Bestand. Verteilen Anleger ihr Vermögen zum Beispiel auf einen guten Value- und einen guten Growth-Manager, lassen sich Durststecken des einen Stils durch zeitgleich gute Phasen des anderen kompensieren.

Im systematischen Portfolio Management sind Stile mit Faktoren gleichzusetzen. Wird nicht nur ein Faktor, sondern werden mehrere Faktoren im Auswahlprozess berücksichtigt, spricht man von sogenannten Multi-Faktor-Strategien. Das Ziel von Multi-Faktor-Ansätzen ist eine Reduktion des Risikos der Strategie, aber auch eine Stabilisierung und Steigerung der Rendite. Dass sich diese positiven Effekte über längere Zeit tatsächlich einstellen können, wollen wir durch die Kombination von zwei simpel konstruierten Faktoren (High-Momentum und Low-Risk) darstellen.

Die Simulation der Einzelstrategien

Das Anlageuniversum stellt die etwa dreihundert größten Werte der Eurozone dar. Das High Momentum-Portfolio bestücken wir mit den zehn Prozent an Titeln, die in den vergangenen zwölf Monaten die höchste Wertsteigerung erzielt haben. Das Low-Risk-Portfolio hingegen wird mit den zehn Prozent schwankungsärmsten Titeln, gemessen an der Volatilität der letzten zwölf Monate, besetzt. Seit Ende 2002 wurden die Portfolios quartalsweise neu bestückt.

Die Konstruktion der Faktoren wurde zwecks Nachvollziehbarkeit, mit jeweils nur einer simplen Selektionskennzahl, bewusst einfach gestaltet. In der Praxis bestehen einzelne Faktoren meist aus mehreren Kennzahlen, die zum Teil deutlich komplexerer Natur sind.

Sowohl der Momentum-Faktor, als auch der Low-Risk-Faktor erzielen im Zeitablauf einen deutlichen Mehrwert gegenüber des breiten marktkapitalisierten Anlageuniversums. Die risikoadjustierten Renditen sind beim Momentum-Faktor und beim Low-Risk-Faktor wesentlich höher als die des Vergleichsindex. Die Korrelation der relativen Renditen ist nicht sehr hoch und eröffnet das Potential einen deutlichen Diversifikationseffekt durch Kombination beider Faktoren zu erzielen.

Multi-Faktor ist nicht gleich Multi-Faktor

Simple Multi-Faktor-Strategien, die oft im passiven Bereich verwendet werden, behandeln die einzelnen Faktoren wie Subportfolios, die anteilig gewichtet werden. Die Konstruktion ähnelt der eines Dachfonds, bestehend aus mehreren Zielfonds. Für unsere Berechnung gewichten wir die beiden Faktoren gleich.

Fortschrittlichere Verfahren hingegen betrachten Faktoren nicht einzeln, sondern setzen diese in Interaktion zueinander (siehe Grafik 1). Diese Vorgehensweise erhöht den Erwartungswert noch einmal signifikant. Es erhalten nur noch Titel Einzug ins Portfolio, die ganzheitlich unter beiden Faktoren attraktiv erscheinen. Durch die Interaktion lassen sich auch Fallstricke umgehen, kommen doch in unserem Beispiel keine Momentum-Titel mit zu hohem Risiko, oder aber auch keine Low-Risk-Titel mit zu schlechter Kursentwicklung im Portfolio vor.

Grafik 1: Interaktion erhöht den Erwartungswert

Die rote Fläche stellt annäherungsweise die zehn Prozent ganzheitlich besten Titel des Universums nach Low-Risk und High-Momentum dar.

Der Mehrwert fortschrittlicher Multi-Faktor-Strategien

Die risikoadjustierte Performance der simplen Multi-Faktor-Strategie ist durch den hohen Portfoliodiversifikationseffekt höher als der Mittelwert der risikoadjustierten Performance der einzelnen Faktoren. Die Performance ist, wie zu erwarten, etwa der Durchschnitt der Sub-Faktoren, während das Risiko deutlich unter dem der einzelnen Komponenten liegt. Es wird also mit der Kombination der beiden Faktoren ein Mehrwert erzielt (siehe Grafik 2).

Grafik 2: Vorteile durch den Multi-Faktor-Ansatz

Simulation der Ergebnisse unterschiedlicher Anlagestrategien

Die fortschrittliche Multi-Faktor-Strategie erzielt hingegen eine deutlich höhere Performance bei vergleichbarem Risiko. Sie ist der herkömmlichen Strategie überlegen und erzielt die höchste risikoadjustierte Rendite in unserer Simulation (siehe Grafik 3).

Grafik 3: Höhere Performance bei vergleichbarem Risiko

Performance und Risikokennzahlen der verschiedenen Anlagestile im Überblick

Der spezielle Ansatz von HP&P

Das Beispiel zeigt, wie vielfältig systematische Ansätze sein können und es sich lohnt, einen zweiten Blick hinter die Kulissen zu wagen. Bei unserer hauseigenen HP&P-Multi-Faktor-Strategie setzen wir nicht nur zwei, sondern ganze fünf Faktoren (unter anderem Qualität, Momentum, Low-Risk, Aktienrückkäufe und Ratings) in Interaktion. Die einzelnen Faktoren setzen sich wiederum aus bis zu vier Subkennzahlen zusammen und erhöhen noch einmal die Diversifikation. So erhalten wir mit unserem Ansatz wesentlich höhere Trefferquoten und Erwartungswerte gegenüber herkömmlichen Verfahren.

