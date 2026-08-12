Ein Zürcher ETF-Verkäufer redet anderthalb Minuten in eine SRF-Kamera. Seitdem lacht die halbe Schweiz. Dabei erzählt der Clip mehr über die Branche als über den Mann.

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Es ist August. Die Märkte dösen, halbe Pressestellen sitzen am See, und dann liefert eine Straßenumfrage aus Zürich den Stoff für eine Woche Apéro-Gespräche.



Reporter Donat Hofer fragt für das SRF-Format „Donat auf Achse“ einen Passanten auf der Bahnhofstraße nach seinem Job. Der Mann – Sonnenbrille auf der Nase, Airpods im Ohr, sichtlich in Eile – erklärt, er sei „Sales Guy“ bei einem amerikanischen Asset Manager. Genauer: bei Vaneck, er verkauft ETFs. Es gehe im Podcast um die Straße von Hormus, um KI, um Private Credit. Um alles eben, was die Märkte bewege. Right? Dann fragt Hofer am Ende nach dem Verdienst, den man bei so einem Job habe. „Multiple Hundert.“ Pro Jahr? Genau.

Danach übernahm das Internet. Hunderttausende Klicks auf Youtube und in den sozialen Netzwerken, Spott in den Kommentarspalten („The Wolf of Bahnhof Street“), ein Artikel in der NZZ, dazu Erklärstücke über ETFs.

Warum wir über uns selbst lachen

Auffällig an dem kurzen Gesprächsschnipsel ist das Anglizismen-Bingo, aber das hat er nicht erfunden. Setzen Sie sich in ein beliebiges Vertriebsmeeting zwischen Frankfurt, Wien und Zürich: Da werden Flows analysiert, Bottom-Up-Prozesse geteilt und der Client Case gepitcht. Roman P. hat dieses Vokabular einfach vor eine Kamera getragen.

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Sein zweiter Fehler, dass er die Gehaltsfrage beantwortet hat. Er improvisierte und fand dabei die einzige Formulierung, die gleichzeitig nach viel und nach nichts klingt. Als Auskunft ist „multiple Hundert“ ungefähr so präzise wie ein Ausblick auf das zweite Halbjahr.

Doch man darf die anderen Aussagen nicht ausblenden. Der Mann sagt in diesen anderthalb Minuten, dass er seinen Job liebe. Dass es nichts Besseres gebe. Dass die Märkte eine Geschichte seien, die sich täglich weiterschreibe. Wann haben Sie diesen Satz in dieser Branche zuletzt gehört? Zwischen „herausforderndem Marktumfeld“ und „wir fahren auf Sicht“ wirkt echte Begeisterung schon fast unseriös.

Die Aufmerksamkeit hatte ihren Preis: Er hat sein Linkedin-Profil mittlerweile gelöscht, die Kommentarfunktion unter vielen Seiten ist deaktiviert, das eigene Gesicht wurde zum Meme. Der Reporter sagte hinterher, er habe niemanden vorführen wollen. Aber genau das ist passiert. Ansonsten: Danke fürs Sommerloch. Und wenn im Herbst jemand nach dem Bonus fragt, gibt es jetzt eine Antwort, die niemand widerlegen kann.



Multiple Hundert. Genau.