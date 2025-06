M&A: Warum Mittelständler beim Unternehmensverkauf scheitern

Es war einmal eine Zeit, in der Unternehmensverkäufe fast wie von selbst liefen. Niedrige Zinsen, hohe Bewertungen und kauffreudige Investoren sorgten für ein reges Treiben am M&A-Markt. Doch diese goldenen Jahre sind vorbei. Seit 2022 ist das globale Transaktionsvolumen eingebrochen. Vor allem der deutsche Mittelstand kämpft mit neuen Realitäten: Käufer sind wählerischer geworden, Finanzierungen komplizierter, die geopolitische Lage unsicherer.

Doch liegt es wirklich nur am schwierigen Marktumfeld, dass so viele Deals scheitern? Die Frankfurter M&A-Boutique Ox8 Corporate Finance vertritt eine andere These.

„Wir sprechen mit vielen Unternehmern, die grundsätzlich offen für einen Exit wären – aber in der aktuellen Lage schlicht nicht wissen, wie und wann sie starten sollen“, berichtet Firat Köker, der Ox8 Corporate Finance mit aufgebaut hat. Die auf Transaktionen im Small & Midcap-Segment spezialisierte Beratung sieht das Problem weniger in der Marktlage als vielmehr in der mangelnden strategischen Vorbereitung der Verkäufer.

So würden viele Mittelständler den Aufwand unterschätzen, den ein professioneller Verkaufsprozess erfordere. Während sie im operativen Tagesgeschäft gefangen sind, fehlt oft die Zeit für die Entwicklung eines belastbaren Business Plans, einer fundierten Transaktionsstrategie oder professioneller Unterlagen. „Viele wissen nicht, wo sie beginnen sollen – und lassen sich vom operativen Druck treiben“, analysiert Christian Eckhardt, ebenfalls Mitgründer von Ox8. Die Folge: Prozesse ziehen sich in die Länge oder scheitern ganz.

Deal Readiness als Erfolgsfaktor

Deutlich zeigt sich diese Problematik in technologiegetriebenen Branchen wie Software, IT-Services, Consumer & Health oder Energy Transformation – hier verändert sich das Marktumfeld mit atemberaubender Geschwindigkeit. Konsolidierungsdruck, Kapitalbedarf für Innovationen und disruptive Technologien wie generative KI sorgen für zusätzlichen Zeitdruck.

In diesem Umfeld sei „Deal Readiness" kein Luxus mehr, sondern Pflichtprogramm, so die Berater von Ox8. Wer nicht jederzeit transaktionsfähig sei, verpasse möglicherweise entscheidende Chancen.

Während viele Unternehmer angesichts der globalen Unsicherheiten zögern, sehen die M&A-Experten nun eine strategische Chance. Die Zinswende der Notenbanken deutet sich an, regulatorische Hürden könnten fallen, und der aufgestaute Nachholbedarf bei Transaktionen wächst.

„Wir erwarten, dass sowohl politische Hemmnisse zurückgehen als auch Kapitalkosten wieder sinken – und M&A-Aktivitäten infolge struktureller Umbrüche wie auch Nachfolgethematiken wieder anziehen werden“, prognostiziert Köker. Wer sich jetzt professionell vorbereite, könne im richtigen Moment schneller agieren als die Konkurrenz.

Die Vorbereitung beginnt dabei oft Monate vor dem eigentlichen Verkaufsprozess. In dieser Phase werden Schwachstellen identifiziert, Unterlagen professionalisiert und belastbare Storylines entwickelt. Erst dann kann in der heißen Phase des Prozesses die nötige Dynamik entstehen.

Bei aller Bedeutung von Zahlen und Daten darf ein Aspekt nicht unterschätzt werden: das persönliche Vertrauen. Selbst bei stark datengetriebenen Investoren spielt das Bauchgefühl eine entscheidende Rolle. Fehlt das Vertrauen ins Management, scheitern Deals oft in letzter Minute am Verhandlungstisch.