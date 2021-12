Neuzugang von Robeco M&G beruft Anlagechefin für Aktien

M&G will seine Kompetenzen im Bereich der aktiven Aktienanlage stärken und hat eine Anlagechefin für den Bereich eingestellt. Fabiana Fedeli wird an den Chief Investment Officer von M&G plc, Jack Daniels, berichten.

Fedeli kommt von Robeco Asset Management. Dort leitete sie zuletzt den Bereich Fundamental Equities und betreute mit einem internationalen Team ein verwaltetes Vermögen von 48 Milliarden Dollar in aktiven Aktienstrategien. Bei M&G fällt ein derzeit verwaltetes Vermögen von 64 Milliarden Euro in ihren Zuständigkeitsbereich.

Vor ihrer Zeit bei Robeco bekleidete Fedeli Funktionen im Portfoliomanagement bei Pioneer Investment Management und Occam Asset Management in London. Sie hat einen Master in Ökonomie von der Hitotsubashi University in Tokio und ein Diplom in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften von der Università Bocconi in Mailand.