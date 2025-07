Die erfahrene M&G-Anlageexpertin Claudia Calich geht in den Ruhestand, ihr Nachfolger steht bereits fest. M&G baut gleichzeitig das Management in mehreren Fonds um.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 23. Juli 2025

Der britische Vermögensverwalter M&G hat Charles de Quinsonas zum neuen Leiter des Emerging-Markets-Debt-Teams ernannt. Er folgt auf Claudia Calich, die nach mehr als drei Jahrzehnten in der Investmentbranche in den Ruhestand geht. Zusätzlich kommt Carlos Carranza ab Oktober als Senior-Fondsmanager für Emerging Market Debt in das Team.

Nachfolger aus den eigenen Reihen

De Quinsonas bringt mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Bereich Schwellenländer-Anleihen mit und hat bereits unterschiedliche EM-Debt-Fonds gemanagt. Besonders spezialisiert ist er auf Hochzinsanleihen.

Carranza hat bereits mehr als zwanzig Jahre Branchenerfahrung, als Anlageexperte ist er auf Lateinamerika spezialisiert. Carranza begann seine Laufbahn 2005 als Analyst für Emerging Market Debt bei J.P. Morgan und wechselte 2021 zu Allianz Global Investors. Bei M&G soll er Sovereign-Debt-Strategien in Hart- und Lokalwährungen verantworten.

Erfolgreicher Aufbau unter Calich

Claudia Calich © M&G

Claudia Calich, die vor M&G unter anderem für Invesco und Standard & Poor's tätig gewesen war, hatte das Emerging-Market-Debt-Team 2013 aufgebaut und es zu einem Investmentbereich bei M&G entwickelt, der heute rund fünf Milliarden US-Dollar verwaltet. Über ihr Spezialgebiet sagt sie: „Während meiner drei Jahrzehnte in der City und an der Wall Street hat sich das Universum der Schwellenländeranleihen tiefgreifend gewandelt und sich von einer Nischen- und notleidenden Anlageklasse zu einem dynamischen und vielfältigen Segment festverzinslicher Wertpapiere entwickelt.“

Andy Chorlton, Anleihen-Investmentchef von M&G, würdigt Calich's langjährige Tätigkeit für den Asset Manager. Gleichzeitig begrüßt er ihren Nachfolger, Charles de Quinsonas. „Charles hat in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich sein Investmentgeschick bei M&Gs gemischten, staatlichen und Unternehmens-EM-Anleihenfonds unter Beweis gestellt“, sagt er. Dass de Quinsonas bereits seit zwölf Jahren mit Calich zusammenarbeite, sorge für einen guten Übergang bei den Schwellenlandstrategien von M&G.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Änderungen im Management von M&G-Fonds

Durch den Wechsel ändern sich auch die Zuständigkeiten in mehreren Fonds von M&G:

M&G Emerging Markets Bond Fund und M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund: Statt leitender Managerin Calich und Co-Chef de Quinsonas werden zukünftig de Quinsonas , Carlos Carranza und Nick Smallwood als gleichrangige Co-Manager an der Spitze stehen.

M&G (Lux) Emerging Market Hard Currency Fund: Auch hier werden statt des Duos Calich/de Quinsonas die drei genannten Co-Manager aktiv.

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund: Alles bleibt beim Alten, der leitende Fondsmanager Charles de Quinsonas und Co-Manager Smallwood behalten ihre Funktionen.

M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund: Statt leitender Fondsmanagerin Calich und den Co-Managern de Quinsonas und Eva Sun-Wai wird Carlos Carranza die Leitung übernehmen. Sun-Wai und de Quinsonas sind Co-Manager.

Über M&G Investments

M&G Investments ist Teil der M&G-Gruppe (M&G plc), die 2017 durch die Übernahme der europäischen Aktivitäten des Versicherungskonzerns Prudential durch M&G entstand. Das Unternehmen wurde 2019 als eigenständige Gesellschaft an der Londoner Börse gelistet und verwaltete zum vergangenen Jahreswechsel 346,1 Milliarden Pfund (knapp 400 Milliarden Euro).