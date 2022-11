M&G Real Estate – Teil des 89 Milliarden Euro umfassenden Bereichs Private Assets and Alternatives von M&G – hat Laura Jockers zur globalen Leiterin (Global Head) für alle Themen rund um ESG ernannt. Sie wird an Jose Pellicer, Leiter Investmentstrategie und Forschung ( Head of Investment Strategy and Research) bei M&G Real Estate, berichten. In ihrer Funktion wird Jockers mit den globalen Teams des Vermögensverwalters zusammenarbeiten, um die Umsetzung der ESG-Strategie voranzutreiben, den aktuellen Ansatz der Fonds im Hinblick auf Netto-Null-Ziele zu verbessern und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Gresb-Ziele (Global ESG Benchmark for Real Estate) weiter steigert.

M&G Real Estate hat 80 Prozent seiner Ziele für 2025 bereits erreicht und die Hälfte seines weltweiten Immobilienportfolios – bemessen am Wert – als grün zertifizieren lassen. Seine eigenen CO2-Emissionen will der Vermögensverwalter bis 2030 auf Null reduzieren. M&G Real Estate gehört zu den Gründungsunterzeichnern der Klimaschutzverpflichtung der Better Buildings Partnership, die auf eine Verbesserung der Nachhaltigkeit in der gesamten bebauten Umwelt abzielt, da dieser Bereich derzeit für etwa 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist.

Jockers verfügt über 15 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsteams von Immobilienunternehmen. Sie kommt von The Howard de Walden Estate, beidem sie als Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeit die ESG-Strategie für dessen 92-Hektar-Portfolio entwickelte. Davor war sie Beraterin für Nachhaltigkeit bei JLL, bei dem sie eine Vielzahl an Immobilienkunden bei ihren Nachhaltigkeitsplänen unterstützte.