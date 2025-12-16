Der britische Asset Manager M&G bietet nun auch aktive ETFs an und entert den Markt mit drei Anleihen-ETFs. Die Anschubfinanzierung leistet M&Gs Lebensversicherungssparte.

Britischer Asset Manager M&G steigt mit aktiven ETFs in den europäischen Markt ein

Werner Kolitsch verantwortet den Vertrieb von M&G im DACH-Raum. Die britische Fondsgesellschaft bietet neuerdings auch ETFs an.

Der britische Asset Manager M&G Investments steigt ins Geschäft mit ETFs ein – konkret mit aktiven ETFs, wie das Haus in einer aktuellen Meldung berichtet. Drei erste ETFs hat M&G bereits aufgelegt, ein vierter ist in der Pipeline. 350 Millionen Pfund Anschubfinanzierung steckte der Asset Manager aus seinem Lebensversicherungsgeschäft in die neuen Produkte.

Die drei ersten ETFs von M&G stammen aus dem Anleihen-Bereich des Hauses. Sie werden von Miles Tym und Rob Burrows verwaltet. Dabei sind der M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF und der M&G UK Gilts Active UCITS ETF ausschließlich für britische Anleger verfügbar.

Der M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF ist zusätzlich auch in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zugelassen.

Als viertes Produkt soll in Kürze auch ein Aktien-ETF folgen, der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF. Er werde von Gautham Samarth und Michael Cook gemanagt und nutze Machine-Learning-Methoden zur Unternehmensanalyse nutzen, wie es von M&G heißt.

Neue Vertriebskanäle im Blick

„Dies ist ein strategischer Meilenstein für M&G, da wir unsere Expertise im aktiven Management mit Skalierung in den ETF-Bereich bringen und präzise Portfoliokonstruktion mit Zugänglichkeit und Effizienz für Anleger verbinden“, lässt sich M&G-Chef Joseph Pinto zitieren.

Darüber hinaus will M&G sich über die neuen Produkte jedoch auch neue Vertriebskanäle erschließen. Laut dem Vertriebschef der DACH-Region, Werner Kolitsch, hat das Haus bereits „digitale Plattformen und Neobroker“ im Blick. Zukünftig wolle man noch weitere ETFs auflegen.

Der britische Asset Manager M&G verwaltet 137 Milliarden Pfund in seiner Anleihen- und 88 Milliarden Pfund in seiner Aktiensparte. Insgesamt verwaltet die Gruppe ein Vermögen von 365 Milliarden Pfund (Stand: 30. September 2025).

Trend zu aktiven ETFs

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche traditionelle Fondsgesellschaften angekündigt, nun auch in den ETF-Markt einsteigen zu wollen – die kostengünstigen Produkte liegen im Trend.

Der ETF-Markt war lange von passiven Indexfonds dominiert, erhält jedoch zunehmend Zuwachs auch durch aktiv verwaltete ETFs. Im Gegensatz zu klassischen aktiven Fonds sind aktive ETFs regelmäßig günstiger. Um die notwendigen Skaleneffekte zu erzielen, setzen viele Asset Manager in ihren aktiven ETFs teilautomatisierte Investmentansätze ein.