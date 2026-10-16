Morgen & Morgen hat die Bilanzen von 60 Lebensversicherern ausgewertet. 15 Gesellschaften erhalten die Bestnote. Die Stornoquote ist erneut gestiegen.

Steigendes Storno M&M-Rating 2026: Das sind die 15 besten Lebensversicherer

Morgen & Morgen hat die Bilanzen von 60 Lebensversicherern ausgewertet und 15 Gesellschaften mit der Bestnote von fünf Sternen gekürt.

Allianz, Axa, Delta Direkt, Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG), Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, Hanse Merkur, Ideal, Inter, Interrisk, LV 1871, Öffentliche Braunschweig, Universa und WWK erreichen im aktuellen Rating LV-Unternehmen von Morgen & Morgen (M&M) die Höchstnote von fünf Sternen („ausgezeichnet“). 29 weitere Gesellschaften kommen auf vier Sterne, 13 auf drei. Die Fünf- und die Vier-Sterne-Gruppe sind damit genauso groß wie im Vorjahr.

Zwei Sterne („schwach“) erhalten Concordia oeco, LPV Leben und die Öffentliche Oldenburg, im Vorjahr traf das nur einen Versicherer. Einen Stern vergibt das Analysehaus in diesem Jahr nicht mehr, 2025 waren es noch zwei.

Europa, Hannoversche, Interrisk und LV 1871 erhalten in allen drei Teilratings fünf Sterne.

So bewertet M&M

Das Rating misst die wirtschaftliche Stabilität der Versicherer aus Sicht der Versicherten. Produktdaten spielen keine Rolle. M&M wertet ausschließlich öffentliche Daten aus: Geschäftsberichte, Angaben nach Paragraf 15 Mindestzuführungsverordnung und Solvency-II-Berichte. Die Kennzahlen fließen in drei Teilratings ein. Erfolg und Sicherheit zählen jeweils 45 Prozent, der Bestand 10 Prozent.

Die Analysten betrachten die Bilanzjahre 2021 bis 2025, jüngere Jahre gewichten sie stärker. Bei den Solvenzquoten zählt nur das aktuelle Jahr. Bewertet werden Versicherer mit HGB-Bilanz und Neugeschäft, die seit mindestens sechs Jahren am Markt sind.

Wie stark die Gewichtung wirkt, zeigt die WWK. Sie erhält im Teilrating Bestand nur einen Stern, im Gesamtrating aber fünf.

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Erträge: Abbau der Zinszusatzreserve entlastet

Die durchschnittliche Nettoverzinsung liegt unverändert bei 2,3 Prozent. Auch die Kostenquoten bleiben stabil: Für den Abschluss fallen 5,3 Prozent an, für die Verwaltung 2,7 Prozent. Die Überschussquote steigt dagegen von 13 auf 13,7 Prozent. Als Grund nennt M&M den Abbau der Zinszusatzreserve (ZZR). Laut M&M hat die Branche der Reserve 2021 noch rund 8,5 Milliarden Euro zugeführt. Seit 2022 löst sie jedes Jahr Milliardenbeträge daraus auf. Davon profitieren auch die Kunden über die Überschussbeteiligung.

Bestand: Der Mittelwert täuscht, das Storno steigt

Neugeschäft und Beitragseinnahmen wachsen, das Einmalbeitragsgeschäft legt zu. Die durchschnittliche Wachstumsquote sinkt trotzdem von 4,4 auf 3,2 Prozent. M&M führt das auf einzelne Ausreißer zurück. Der Median steigt im selben Zeitraum von 2,1 auf 2,8 Prozent. Die Stornoquote klettert von 4,6 auf 4,9 Prozent und steigt damit seit 2021 jedes Jahr. Auf die Gesamtnote wirkt sich das allerdings kaum aus: Wachstum und Storno zusammen machen nur 10 Prozent des Ratings aus.

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Sicherheit: Hohe Solvenzquoten, mehr stille Lasten

51 der 60 Versicherer erhalten im Teilrating „Sicherheit“ fünf Sterne, das sind drei mehr als im Vorjahr. Die Eigenmittelquote steigt von 5,5 auf 5,7 Prozent, die Quote der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) von 4,9 auf 5 Prozent.

Die Bewertungsreservequote verschlechtert sich dagegen von minus 6,5 auf minus 9 Prozent, im Markt überwiegen also stille Lasten. Laut M&M ist das nicht automatisch ein Problem, weil die Versicherer diese Lasten in der Regel nicht realisieren müssen.

Die Solvenzquoten nach Solvency II steigen deutlich. Alle bewerteten Gesellschaften erfüllen die Aufsichtsanforderungen inzwischen auch ohne Übergangsmaßnahmen.

Versicherer mit vier oder fünf Sternen können bei M&M Ratingsiegel für ihre Kommunikation lizenzieren. Für die Bewertung selbst zahlen sie keine Prüfgebühr.