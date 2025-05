Die Versicherungsbranche steht vor einem bedeutenden Wandel, angetrieben durch technologische Innovationen, die das Potenzial haben, traditionelle Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern. Der aktuelle „Tech Trend Radar 2025“ von Munich Re identifiziert die entscheidenden Technologietrends, die die Versicherungswirtschaft in diesem Jahr prägen werden.

1. Künstliche Intelligenz revolutioniert die Branche

Im Bereich der künstlichen Intelligenz stehen insbesondere KI-Agenten, räumliche Intelligenz und generative KI im Fokus. KI-Agenten können komplexe Aufgaben autonom erledigen und Entscheidungen treffen, was vor allem in der Kundenbetreuung, Schadenbearbeitung und Risikoanalyse neue Möglichkeiten eröffnet.

„KI-Agenten entwickeln sich schnell zum Mittel der Wahl für die großflächige Einführung von Large Language Models in der Versicherungsbranche“, erklärt Matthias Beuerle-Liegel, Datenanalyse-Spezialist bei Munich Re.

Räumliche Intelligenz – die Fähigkeit, dreidimensionale Räume zu verstehen und zu navigieren – verbessert die Risikoeinschätzung durch präzisere Modelle. Dies wird besonders wichtig, da Naturkatastrophen häufiger und intensiver werden.

2. Digitale Gesundheitstrends gewinnen an Bedeutung

Im Bereich „Healthy Human“ zeigt sich eine beschleunigte Entwicklung in der digitalen Gesundheitsversorgung. Durch den Einsatz von elektronischen Gesundheitsakten, Telemedizin und Fernüberwachung können Versicherer ihre Produkte besser auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden.

Pamela Chetty, Medizinchefin (Chief Medical Officer) bei Munich Re Africa, betont: „KI in der Medizin ist ein Paradigmenwechsel in der Präventivmedizin, Diagnostik und Behandlung. Diese Konvergenz von Technologie und Medizin verspricht noch bedeutendere Fortschritte in den kommenden Jahren.“

3. Cyber-Risiken und digitale Vermögenswerte

Die zunehmende Digitalisierung bringt neue Risiken mit sich. Der Bereich Cyber & Crypto zeigt, dass Unternehmen zunehmend mit Bedrohungen wie Deepfakes, Cyberangriffen und dem Diebstahl digitaler Vermögenswerte konfrontiert werden.

„Deepfake-Technologie kann für überzeugende, aber falsche Inhalte verwendet werden, die schwerwiegende Folgen haben können", warnt der Bericht. Versicherer entwickeln daher neue Produkte und Dienstleistungen, um diese Risiken abzudecken.

Die dezentrale Datenwirtschaft, aufbauend auf Blockchain und Ethereum, verzeichnet ein beachtliches Wachstum und bewegt sich in Richtung größerer Akzeptanz und Nutzen in der Geschäftswelt.

4. Branchenverändernde Technologien und Klimaresilienz

Im Bereich „Redefining Industries“ werden Trends wie Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft und Klimaresilienz hervorgehoben. Die Versicherungsbranche muss sich auf veränderte Risikoprofile bei Elektrofahrzeugen einstellen, während die Wasserstoffwirtschaft neue Versicherungslösungen erfordert.

„Der andauernde Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge wirkt sich direkt auf die (Rück-)Versicherungsbranche und die Performance von Kfz-Beständen aus“, heißt es im Bericht. „Die Kundenbedürfnisse ändern sich ebenso wie die Risikotypologie.“

Die Klimaresilienz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen ein besseres Verständnis und Management von klimabedingten Risiken anstreben. Allein im Jahr 2024 verursachten Naturkatastrophen Gesamtschäden von 320 Milliarden US-Dollar, mit steigender Tendenz besonders bei den versicherten Schäden.