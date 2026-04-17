KI-Agenten, die eigenständig Entscheidungen treffen: Munich Re zeigt im Tech Trend Radar 2026, wo die Technologie echten Mehrwert schafft und wo sie neue Risiken erzeugt.

Künstliche Intelligenz hat die Experimentierphase hinter sich gelassen. Wer jetzt nicht skaliert, riskiert den Anschluss. Das stellt der Rückversicherer Munich Re gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Ergo in seinem jährlichen Tech Trend Radar fest. Die 96-seitige Studie analysiert 23 Technologietrends und bewertet deren Relevanz für die Versicherungsbranche.

62 Prozent der Unternehmen nutzen generative KI

Noch vor wenigen Jahren galt KI in der Versicherungsbranche als Zukunftsthema. Heute ist sie operative Realität. Laut Studie nutzen 62 Prozent der Unternehmen KI-Agenten bereits experimentell – also Systeme, die eigenständig Aufgaben planen, ausführen und aus Fehlern lernen, ohne dass ein Mensch jeden Schritt steuern muss. Der Unterschied zur bisherigen Software: KI-Agenten sind dynamisch. Sie passen sich an, lernen dazu und treffen Entscheidungen.

Für Versicherer eröffnet das erhebliche Möglichkeiten. Schadenmeldungen können automatisch geprüft werden, Underwriting-Prozesse laufen schneller, Kundenservice ist rund um die Uhr verfügbar. Als Anwendungsbeispiele aus dem eigenen Haus nennen die Studienautoren das KI-gesteuerte Kontaktcenter von Ergo sowie den von Munich Re entwickelten Medical Decisioning and Underwriting Assistant. Letzterer wertet strukturierte und unstrukturierte Daten – etwa Arztberichte und Laborbefunde – automatisch aus und liefert Entscheidungsempfehlungen für Underwriter.

40 Prozent der KI-Agenten-Projekte bis 2027 werden scheitern

Der Rückversicherer warnt jedoch vor überstürztem Vorgehen. KI-Agenten seien kein Selbstläufer. Sie benötigten enge technische Kontrolle, klare Prozessdefinitionen und organisatorische Reife. Gartner – das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen, das unter anderem den bekannten Hype Cycle entwickelt hat – prognostiziert, dass bis 2028 rund 15 Prozent aller täglichen Arbeitsentscheidungen und ein Drittel aller Unternehmensanwendungen agentische KI einbeziehen werden. Gleichzeitig warnt das Unternehmen, dass über 40 Prozent der KI-Agenten-Projekte bis 2027 scheitern oder abgebrochen werden könnten.

Eine oft unterschätzte Entwicklung betrifft laut Studie die Art, wie Verbraucher Versicherungsprodukte finden. Suchmaschinen wie Google, aber auch KI-Systeme wie Perplexity oder ChatGPT liefern inzwischen keine bloße Linkliste mehr, sondern direkte Antworten – zusammengestellt aus verschiedenen Quellen. Nutzer klicken seltener weiter. Laut Studie erscheinen solche KI-generierten Zusammenfassungen bereits bei 17 bis 20 Prozent aller Google-Suchanfragen.

GEO ersetzt SEO

Das hat Konsequenzen für Versicherer: Wer in diesen Zusammenfassungen nicht auftaucht oder falsch dargestellt wird, verliert Sichtbarkeit – ohne es zu merken. Munich Re empfiehlt daher, Produktinhalte so aufzubereiten, dass KI-Systeme sie zuverlässig lesen, verstehen und korrekt wiedergeben können. Die Fachleute sprechen von „Generative Engine Optimization“, kurz GEO – dem neuen Pendant zur klassischen Suchmaschinenoptimierung.

Gleichzeitig stellt sich eine regulatorische Frage: In vielen Ländern darf ein KI-Agent keinen verbindlichen Versicherungsvertrag abschließen, weil dafür ein lizenzierter Vermittler und bestimmte Informationspflichten erforderlich sind. KI kann bei der Recherche und beim Vergleich helfen – den Abschluss selbst muss ein regulierter Kanal übernehmen.

KI-Governance: Wer kontrolliert die Kontrolleure?

Je autonomer KI-Systeme agieren, desto dringlicher wird die Frage der Aufsicht. Munich Re unterscheidet zwei Formen von KI-Governance: die offensive Variante, die KI-Einführung fördert und ermöglicht, und die defensive Variante, die Risiken kontrolliert und Compliance sicherstellt. Beide müssten Hand in Hand gehen.

Besonders herausfordernd sei die Echtzeit-Governance autonomer Systeme. Je weniger ein Mensch in den laufenden Betrieb eingreife, desto mehr müsse die Überwachung selbst automatisiert werden – also KI, die KI überwacht. Munich Re hat dafür sieben Leitprinzipien entwickelt und in einem öffentlichen Factsheet dokumentiert.

Hinzu kommt die Regulierung. Der EU AI Act befindet sich noch in der Umsetzungsphase, viele Details sind ungeklärt. Parallel entstehen in Ländern wie Südkorea und Thailand eigene KI-Regelwerke. Versicherer müssen neue Vorschriften laufend auf ihre bestehenden Governance-Strukturen abbilden – ein erheblicher Aufwand, der laut Studie oft unterschätzt wird.

Datenproblem mit Kreativlösung

KI braucht Daten – möglichst viele, möglichst gute. Doch Versicherungsdaten sind oft sensibel, fragmentiert und rechtlich schwer nutzbar. Synthetische Daten bieten einen Ausweg: Dabei werden statistisch realistische Datensätze künstlich erzeugt, die das Verhalten echter Daten nachbilden, ohne tatsächliche Personen preiszugeben.

Damit lassen sich Szenarien trainieren, die in der Realität selten oder noch nie eingetreten sind – etwa extreme Klimaereignisse, neuartige Betrugsmaschen oder pandemieähnliche Schadensverläufe. Der EU AI Act empfiehlt ausdrücklich, synthetische Alternativen zu prüfen, bevor personenbezogene Daten verarbeitet werden. Munich Re stuft synthetische Daten aktuell auf „Assess“-Niveau ein – also beobachten und strategisch einplanen, aber noch nicht flächendeckend einführen.

Deepfakes bedrohen die Branche

Neben den Möglichkeiten der KI beschäftigt sich die Studie ausführlich mit einer ihrer gefährlichsten Nebenwirkungen: Deepfakes. Gemeint sind täuschend echte Fälschungen von Video-, Audio- und Bildmaterial, erzeugt durch generative KI. Was früher erhebliches technisches Know-how erforderte, ist heute für jedermann zugänglich.

Für Versicherer entsteht daraus eine konkrete Bedrohung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bei der Antragstellung können Immobilien in besserem Zustand dargestellt werden als sie tatsächlich sind, um günstigere Prämien zu erhalten. Im Schadenfall lassen sich gefälschte Belege, manipulierte Fotos oder fingierte Zeugenaussagen einreichen. Im Unternehmensbereich ermöglichen KI-generierte Stimmen oder Gesichter von Führungskräften sogenannte CEO-Fraud-Angriffe, bei denen Mitarbeiter zur Überweisung großer Summen verleitet werden.

Besonders beunruhigend: Klassische Erkennungsmethoden verlieren an Wirksamkeit. Früher galten bestimmte physiologische Signale – etwa das Pulsieren der Haut im Video, das sogenannte rPPG-Signal – als verlässliche Indikatoren für echtes Bildmaterial. Fortschrittliche Deepfake-Technologien simulieren inzwischen auch diese Merkmale. Einzelne Erkennungsmerkmale reichten daher nicht mehr aus, schreiben die Autoren. Nötig sei eine mehrschichtige Analyse aus Bild, Ton, Metadaten und Kontext.

Munich Re empfiehlt Versicherern eine Reihe konkreter Maßnahmen: automatisierte Erkennungssysteme in Underwriting- und Schadenworkflows, verpflichtende Mehr-Faktor-Authentifizierung bei sensiblen Vorgängen, klare interne Eskalationsprozesse sowie regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter und Kunden. Gleichzeitig sieht die Studie in Deepfake-Risiken auch eine Produktchance – etwa Versicherungen gegen Reputationsschäden oder finanzielle Verluste durch synthetische Medien.

Wenn Maschinen die Maschinen schützen

Der Begriff Digital Immune System klingt komplex, meint aber letztlich einen ganzheitlichen Ansatz zur IT-Sicherheit: Systeme, die sich selbst kontinuierlich testen, Schwachstellen eigenständig erkennen und Fehler automatisch beheben – ähnlich wie das menschliche Immunsystem auf Krankheitserreger reagiert. Generative KI gilt laut Munich Re als wichtigster Treiber dieser Entwicklung.

Für Versicherer ist das aus zwei Gründen relevant. Erstens als eigene Verteidigungslinie: Wer digitale Immunsysteme einsetzt, ist widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe und erholt sich schneller von Störungen. Zweitens als Underwriting-Kriterium: Unternehmen mit nachweislich reifen Sicherheitsarchitekturen sind leichter zu versichern und verursachen weniger Schäden.

Dass der Bedarf enorm ist, belegt eine aktuelle Munich-Re-Umfrage: Knapp neun von zehn Führungskräften auf C-Level-Ebene glauben, ihr Unternehmen sei nicht ausreichend gegen Cyberbedrohungen geschützt. Der globale Markt für digitale Immunsysteme wird für 2025 auf rund 30 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2035 auf 110 Milliarden Dollar wachsen.

Fazit: Chancen und Risiken von KI

Der Tech Trend Radar 2026 zeichnet das Bild einer Branche im Umbruch. KI ist kein Randthema mehr, sondern dringt in den Kern des Versicherungsgeschäfts vor – von der Risikoprüfung über die Schadenbearbeitung bis hin zur Produktentwicklung. Gleichzeitig entstehen neue Risiken, die Versicherer sowohl als Bedrohung für das eigene Geschäft als auch als neuen Versicherungsgegenstand ernst nehmen müssen. Die zentrale Botschaft der Studie lässt sich knapp zusammenfassen: Technologie schafft Wert – aber nur, wenn sie von klarer Governance, transparenten Prozessen und echter menschlicher Aufsicht begleitet wird.