Wegen LNG-Geschäften steht die Munich Re in der Kritik, zumindest bei den NGO´s Urgewald und Insure Our Future, die eine Protestaktion vor der Konzernzentrale organisierten.

Die Umweltschutzorganisation Urgewald und das Netzwerk Insure Our Future haben am Montag gegen die Versicherung von klimaschädlichen Flüssigerdgas-Projekten durch die Munich Re protestiert. Sie forderten per beschriftetem Fahrzeug vor der Konzernzentrale in München forderten sie den Rückversicherer auf, sich im Zuge der angekündigten neuen Klimaziele aus dem Geschäft zurückzuziehen. Das Unternehmen reagierte auf die Protestaktion offenbar nicht.

Laut Urgewald fuhr ein Werbefahrzeug am Montag acht Stunden rund um die Konzernzentrale. Ziel: Die Aufklärung der Öffentlichkeit über Geschäfte des Konzerns mit LNG-Unternehmen. Auf LED-Werbetafeln forderten die beiden Organisationen Munich Re zu stärkeren Klimaschutzmaßnahmen und dem Ausschluss von LNG-Geschäften auf. Eine der Botschaften lautete: „Choose climate science over dirty deals!“ (deutsch: „Wählen Sie die Klimawissenschaft statt schmutziger Geschäfte!“)

Aktivisten stellen Klima-Glaubwürdigkeit infrage

Regine Richter, Versicherungs-Campaignerin bei Urgewald, sagt: „Statt mutig für Klimaschutz einzustehen, mit dem der Rückversicherer seit Jahrzehnten in Verbindung gebracht wird, zieht er den Kopf ein. Offenbar versucht Munich Re damit auf Donald Trumps Anti-Klima-Agenda zu reagieren und möchte sein umfangreiches US-Geschäft schützen. Der Versicherungsriese verkennt die fatale Signalwirkung, die der damit in die Welt sendet.“

Falls Munich Re seine Klima-Glaubwürdigkeit behalten wolle, müsse der Konzern seine neuen Klimaziele Ende dieses Jahres für einen Ausstieg aus der Versicherung von LNG nutzen. Die neuen Regeln werden auch zeigen, ob Konzernchef Joachim Wenning, dessen Vertrag 2026 endet, vorher noch ein klares Signal für den Klimaschutz setzen möchte, so Richter weiter.

Reaktion auf Rückzug aus Klimaschutzinitiativen

Die Protestaktion folgt nach Aussage von Urgewald auf die Austritte von Munich Re aus vier Klimaschutzinitiativen, der „Net Zero Asset Owner Alliance“, „Net Zero Asset Managers Initiative“, „Climate Action 100+“ und „Institutional Investors Group on Climate Change“, die der Konzern Anfang Juni bekanntgab.

Damals wurde der Rückzug mit gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen begründet. Von der Muniuch Re hieß es: „Wir beobachten eine zunehmende Unklarheit bei der Beurteilung privater Initiativen im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Regelungen in verschiedenen Rechtsräumen, was möglicherweise zu widersprüchlichen regulatorischen Anforderungen und damit verbundener Rechtsunsicherheit führt.“

Das Unternehmen gab aber an, seine Klimabemühungen fortzusetzen und kündigte neue Klimaziele für Ende 2025 an. Bisher wurde unter anderem eine Reduktion der Treibhausgasemissionen im Investment- und Versicherungsgeschäft auf Netto-Null bis 2050 angestrebt.

Hat sich an der Einstellung zum Pariser Klimaabkommen wirklich etwas geändert?

Doch für die Umweltaktivisten wähnen die Münchener auf einem schleichenden Rückzug bisheriger Ziele und unterstellen der Munich Re die Wortwahl bezüglich der Unterstützung des Pariser Klimaabkommens in einem Update seiner Richtlinie zu fossilen Energien abgeschwächt zu haben. Laut Urgewald gab das Unternehmen bisher an: „Unser konzernweites Ziel ist es, zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens beizutragen.“

Seit dem 13. Juni soll es stattdessen heißen: „Munich Re bemüht sich ebenfalls, einen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens zu leisten.“ Doch auffindbar ist nur der Satz einer Unternehmensmitteilung vom 6. Juni. Darin heißt es: „Wir verfolgen weiterhin das Ziel, unseren Beitrag zum Erreichen der Paris Klimaziele zu leisten.“ Insoweit erscheint die Behauptung von Urgewald zumindest fragwürdig.

Scharfe Kritik von Munich-Re-Manager

Bei Linkedin postete Richter einen englischsprachigen Beitrag zu der Aktion, der in den Kommentaren sowie Zustimmung als auch Kritik erfuhr. Ein langjähriger Manager der Munich Re ließ dabei durchblicken, was das Unternehmen von derartigen Aktionen offenbar hält.

Er schreibt: „Immer wieder interessant, wie kleine Umweltgruppen versuchen, sich auf Kosten großer Unternehmen zu profilieren. Ich empfehle diesen Gruppen den Nachhaltigkeitsbericht von MR eingehend zu studieren. Dann werden sie nämlich feststellen, dass es selten Unternehmen gibt, die soviel Nachhaltigkeit haben und soviel für die Umwelt machen.“