Es gibt eine Zahl, die Murat Kalkan nicht loslässt: 2,7 Billionen Euro. Diese Summe liegt in deutschen Konten und verdient im Schnitt weniger als 0,5 Prozent Zinsen – nahezu nichts, seit Jahren. Laut einigen Analysen sind es sogar 3,6 Billionen. Für Kalkan ist das kein Ausdruck deutschen Sparfleißes. Es ist ein strukturelles Versagen. „Die Banken machen es den Kunden einfach nicht leicht“, sagt er. Und dann, mit der Überzeugung eines Mannes, der lange bei McKinsey gearbeitet hat: „Das wollen wir ändern.“



Kalkan ist Global Head of Digital Banks bei BBVA, der spanischen Großbank, die in ihrer Heimat seit Jahren eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung spielt und nun entschlossen scheint, das in Deutschland zu wiederholen. Seit dem Start der deutschen BBVA-Digitalbank im Juni 2025 hat die Bank eine sechsstellige Kundenzahl erreicht – schneller als intern geplant. Das ursprüngliche Ziel lautete 50.000 bis 100.000 Kunden im ersten Jahr; bis zum Ende dieses ersten Jahres ist die Bank bereits deutlich darüber.

Auf der FIBE in Berlin, Deutschlands größtem Fintech-Festival, liefert Kalkan weitere Zahlen: 90 Prozent der Kunden haben ihre Konten aktiviert, kapitalisiert und nutzen sie aktiv. Und 23 Prozent halten mehr als 100.000 Euro bei BBVA – eine Quote, die man von keiner deutschen Neobank kennt.

Zwischen Sparkasse und Smartphone

Was diese Zahl erklärt, ist das, was BBVA von allen deutschen Neobanken unterscheidet: Bilanz und Behörde. BBVA verwaltet weltweit eine Bilanzsumme von rund 860 Milliarden Euro und zählt mehr als 81 Millionen aktive Kunden in über 25 Ländern. Die Bank wird von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt, und Einlagen sind bis zu 100.000 Euro gesetzlich gesichert. Das ist ein anderes Kaliber als ein Berliner Fintech mit Banklizenz aus Malta. Wer bei BBVA 120.000 Euro parkt, schläft ruhiger als bei manchem Wettbewerber.

23 Prozent der BBVA-Kunden in Deutschland halten mehr als 100.000 Euro.

Kalkan lebt seit dem Sommer 2024 in Madrid. Davor war er in New York, und seine Karriere führte ihn durch McKinsey und – als Praktikant – durch Google. Das klingt nach einer Biografie, die eher zu einem Tech-Konzern oder einer Unternehmensberatung passt als zu einer 169 Jahre alten europäischen Großbank. Aber genau das ist, was BBVA sucht: jemanden, der beide Welten kennt. Die Welt der regulierten Finanzinstitutionen, die Vertrauen aufbauen und Bilanzen hüten. Und die Welt der Plattformen, die mit Nutzererfahrung, Preistransparenz und Geschwindigkeit Märkte neu ordnen.

Deutschland, so erklärt Kalkan, biete eine besondere Gelegenheit – gerade wegen seiner Widersprüche. Die traditionellen Anbieter, Sparkassen, Volksbanken, große Privatbanken, genießen das Vertrauen der Kunden und decken breite Produktpaletten ab. Ihr digitales Angebot und ihre Preisgestaltung aber bleiben hinter dem zurück, was Kunden heute aus anderen Lebensbereichen gewöhnt sind.

Die Neobanken wiederum haben die Benutzererfahrung revolutioniert. Doch kaum jemand vertraut ihnen ernsthaft Geld an. Die Grenze verschiebt sich allerdings. Trade Republic und Scalable Capital, in Deutschland als Wertpapierplattformen groß geworden, haben inzwischen Vollbanklizenzen erhalten und bauen ihr Angebot in Richtung klassischer Girokonten und Sparprodukte aus. Der Kampf um die Hausbank-Beziehung wird also von mehreren Seiten geführt.

„Viele Menschen haben mehr als zwei Bankkonten“, sagt Kalkan, „weil kein einziger Anbieter bislang alles liefert.“ BBVA will genau diese Lücke schließen: Universalbank-Produkte und das Vertrauen einer EZB-beaufsichtigten Institution – kombiniert mit dem digitalen Nutzererlebnis und der Preisstruktur einer Neobank.

Wer bleibt nach den Zinsen?

Der Einstieg war offensiv. BBVA startete in Deutschland mit einem dauerhaft gebührenfreien, verzinsten Girokonto, Festgeldern mit bis zu 3,2 Prozent p.a. und Laufzeiten von bis zu fünf Jahren sowie digitalen Kreditprodukten. Der besondere Kniff: Der Guthabenzins gilt für das gesamte Kontoguthaben – nicht nur für einen separat geparkten Sparanteil. Das ist eine direkte Antwort auf jene 2,7 Billionen Euro, die in deutschen Konten nahezu unverzinst schlummern, weil Kunden ihr Geld mühsam zwischen Giro- und Tagesgeldkonten hin und her schieben müssen, um überhaupt etwas zu verdienen.

Nach der Promotionsphase erhalten Kunden mit einem Guthaben von mehr als 10.000 Euro – der Mehrheit laut Kalkan – noch immer zwei Prozent, in etwa der aktuelle EZB-Satz. Wer das Gehaltskonto bei BBVA führt oder monatlich mehr als 1.500 Euro mit der BBVA-Karte ausgibt, erhält sogar 2,5 Prozent. „Wir wollen kein Anbieter sein, der mit einem hohen Aktionszins lockt und danach auf nahezu null abstuft“, sagt Kalkan.

Die Produktpalette soll systematisch wachsen, und das Tempo dafür gibt Italien vor. Seit vier Jahren baut BBVA dort eine reine Digitalbank auf – ohne Filialen, ohne Berater vor Ort, nur mit App und Algorithmus. Heute bietet BBVA Italy Girokonten, Kreditkarten, Ratenkredite, Hypotheken und Anlageprodukte unter einem Dach; 2026 will die Bank dort die Marke von einer Million Kunden erreichen. Das ist das Modell, das Deutschland folgen soll.

Deutschland beschleunigt diese Roadmap – mit einigen Anpassungen. Denn Kalkan sieht klare Unterschiede zwischen beiden Märkten. Deutsche Kunden sind risikoaverser als Italiener, die Kreditneigung ist geringer, der Anteil der Vermögen, der in Aktien und Fonds fließt, historisch niedriger – obwohl er wächst. Genau deshalb rücken Investmentprodukte in der deutschen Roadmap besonders früh nach oben. „Deutschland hat mehr absolutes Vermögen“, sagt Kalkan. „Und die Kunden brauchen eine einfache Möglichkeit, dieses Vermögen auch arbeiten zu lassen.“ Noch 2026 folgt die Kreditkarte, danach Investmentprodukte und längerfristig Baufinanzierungen.

KI im Kundenservice

Neben dem Produktaufbau treibt Kalkan ein zweites Thema mit ungewöhnlicher Intensität: Künstliche Intelligenz. BBVA hat eine strategische Allianz mit OpenAI geschlossen und mehr als 120.000 Mitarbeiter weltweit mit generativen KI-Werkzeugen ausgestattet, darunter ChatGPT Enterprise, Gemini und Microsoft-Tools für Entwickler. Erste interne Erhebungen zeigen, dass Mitarbeiter im Schnitt rund drei Stunden pro Woche einsparen. Das klingt nach einer bescheidenen Zahl – über 120.000 Mitarbeitende addiert, ergibt es ein erhebliches Produktivitätspotenzial. Im deutschen Kundenservice setzt BBVA bereits ein KI-gestütztes Kontaktcenter-System ein: Servicemitarbeiter erhalten für jede eingehende Anfrage eine kontextuelle Zusammenfassung und einen KI-generierten Antwortentwurf.

“ "Die Kunden gewöhnen sich außerhalb des Bankings daran, konversationell mit Diensten zu interagieren" Murat Kalkan Global Head of Digital Banks bei BBVA

Noch weiter geht ein Schritt, den andere Banken bislang scheuten. Anfang 2026 machte BBVA eine eigene Anwendung direkt in ChatGPT verfügbar. Deutsche Kunden können dort Informationen zu Produkten und Konditionen abrufen – personalisiert, gespeist von BBVAs eigenen Servern, ohne Umwege über das offene Internet. „Die Kunden gewöhnen sich außerhalb des Bankings daran, konversationell mit Diensten zu interagieren“, sagt Kalkan. Die Bank müsse dort präsent sein, wo Kunden Entscheidungen träfen.

Der KI-Assistent „Blue“, der in Spanien und Mexiko bereits Überweisungen, Kartensperrungen und Serviceanfragen per Sprache abwickelt, soll schrittweise in weitere Märkte ausgerollt werden. Wo die Grenze zwischen Service und Beratung verläuft – und welche Haftungsfragen dabei entstehen – beantwortet Kalkan vorsichtig: Die sensiblen Kundendaten bleiben vorerst in der Banking-App, außerhalb des ChatGPT-Universums.

Die Ziele der BBVA in Deutschland

Den Erfolg misst BBVA weniger daran, welchen Rang die Bank in Deutschland belegt, als an drei internen Kennzahlen: höherer Erlös pro Nutzer, sinkende Servicekosten, geringere Kundengewinnungskosten. Das klingt nach nüchternem Controlling – ist aber auch Ausdruck einer Strategie, die von Anfang an auf globale Skaleneffekte zielt. BBVA zählt in Europa bereits um die 10 Millionen Kunden; die Grenzkosten für neue Kunden auf dieser Plattform sind begrenzt. Wer tief genug verwurzelt ist, kann wachsen, ohne proportional teurer zu werden. „Retail Banking wird globaler“, sagt Kalkan. „Lokale Präsenz allein wird künftig nicht mehr reichen.“