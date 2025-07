Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 18. Juli 2025

Juli 2006. Der Ölpreis liegt über 70 US-Dollar, Gold ist auf seinem Jahres-Hoch und die Kupferpreise haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Die Welt befindet sich im Rohstoffrausch. Doch während Anleger euphorisch in Rohstoffaktien investieren, steht ein 40-jähriger Schotte in Hamburg und sagt Redakteur Jens-Krister Oehm einen Satz, der damals fast ketzerisch klingt: „Die Rohstoff-Euphorie wird ein Ende haben. Definitiv.“

Murdo Murchison ist der Mann mit dem Blick für das Gegenteilige. Er verwaltet zu diesem Zeitpunkt den legendären Templeton Growth Fund – 30 Milliarden Euro schwer, ein echter Investmentklassiker. Doch die Performance hinkt hinterher. Rating-Agenturen stufen herab. Der Grund? Murchison weigert sich, auf den Rohstoffzug aufzuspringen.

„Das Ganze wird stark von einer überzogenen Begeisterung für Rohstoffaktien getrieben“, erklärt er im Interview und fügt hinzu: „Die Preise vieler Rohstoffe werden durch Spekulationen hoch gehalten.“

Stattdessen wagt Murchison das gegenteil: Er schichtet in große amerikanische Aktien um – in Blue Chips, die 2006 kaum jemand haben will. „Das Pharmaunternehmen Pfizer oder die Medienfirma Comcast sind gute Beispiele“, sagt er und erklärt, dass „die Erwartungen auf gute Ergebnisse viel zu gering geworden“ seien.

War er verrückt? Oder einfach nur seiner Zeit voraus?

Die Antwort kam schneller als gedacht. Keine zwei Jahre später brach die Finanzkrise los. Rohstoffpreise stürzten ab. Pfizer und andere defensive Werte hielten sich vergleichsweise gut.

Sein Geheimnis: konsequente Bewertungsdisziplin. „Ich habe bislang keinen Ansatz gefunden, der verlässlicher ist“, erklärte er damals, trotz der Performance-Einbußen.

Bemerkenswert im Rückblick: Seine klare Aussage zur Angebotsseite bei Rohstoffen. „Es ist alles nur eine Frage der Zeit und des Preises, bis die Angebotsseite reagiert“, sagte er und verwies auf den damals noch exotischen Ölsandabbau in Kanada – heute eine etablierte Energiequelle.

Das Interview mit Murchison ist mehr als ein historisches Dokument unserer 25-jährigen Geschichte. Es ist eine Erinnerung daran, dass Märkte immer zyklisch sind und der größte Mut manchmal darin besteht, nicht mitzumachen, wenn alle anderen es tun.

Und für alle Value-Investoren da draußen hat Murchison noch einen zeitlosen Trost parat: „Je extremer ein Markt wird, desto wahrscheinlicher folgt ein Szenario, von dem wir profitieren.“

Laden Sie hier das originale Interview als PDF. Oder lesen Sie es im Anschluss in voller Länge.

„Die Rohstoff-Euphorie wird ein Ende haben“

Franklin-Templeton-Manager Murdo Murchison über zu hohe Rohstoffpreise, die Besonderheiten seines Investmentstils und den neuen Reiz großer US-Firmen

Der Klassiker Templeton Growth, ein Auslaufmodell? Vor sechs Jahren hatte es den Anschein, als der damalige Manager Mark Holowesko Technologie-Aktien konsequent mied und im Performance-Wettrennen der vermeintlichen New-Economy-Profiteure nicht mehr mithalten konnte. Doch am Ende zeigten es Holowesko und Nachfolger Murdo Murchison allen Kritikern. Auch jetzt hinkt der Templeton Growth wieder vielen Konkurrenten hinterher. Im Gespräch mit DER FONDS bezieht Murchison Stellung.

DER FONDS: Von den 30 Milliarden Euro, die Sie derzeit im Templeton Growth und im Templeton Growth (Euro) verwalten, sind rund 43 Prozent in europäischen Unternehmen investiert. Auch andere internationale Fondsmanager sehen zurzeit bessere Chancen in Europa als bei US-Aktien. Hat Templeton jetzt aufgehört, gegen den Strom zu schwimmen?

Murdo Murchison: Nein, ganz und gar nicht. Sie müssen sich nur im Detail anschauen, wo wir investieren. 17 Prozent der europäischen Aktien stammen aus Großbritannien, einem Markt, der stark unterbewertet war. Unsere restlichen europäischen Titel sind nicht die üblichen Verdächtigen, die alle anderen im Depot haben. Außerdem gehen seit einigen Monaten alle neuen Zuflüsse zu 70 bis 80 Prozent in US-Aktien.

DER FONDS: Warum setzen Sie gerade jetzt auf diese Region?

Murchison: Nicht die Region ist entscheidend, sondern der Preis einzelner Aktien. Es gibt augenblicklich im US-Markt unter den großen Unternehmen stark unterbewertete Titel. Dort investiere ich. Das Pharmaunternehmen Pfizer oder die Medienfirma Comcast sind gute Beispiele dafür. Gerade im Medienbereich sind die Erwartungen auf gute Ergebnisse viel zu gering geworden, sodass man dort jetzt sehr günstig einkaufen kann.

DER FONDS: Glauben Sie demnach an ein Comeback von amerikanischen Blue Chips?

Murchison: Davon bin ich überzeugt. Es gab jetzt lange Zeit einen Konsens unter den Anlegern, solche Titel zu meiden. Vor sechs Jahren noch haben in den USA alle auf die New Economy oder die Technologie-Giganten gesetzt. Bis die Blase platzte. Heute hingegen zählen für Investoren fast nur noch Aktien der Old Economy, möglichst von kleinen und mittleren Unternehmen. Die Absicht, dort noch einmal 10 oder 15 Prozent Gewinn zu erzielen, halte ich mittlerweile für recht riskant. Das Ganze wird zudem stark von einer überzogenen Begeisterung für Rohstoffaktien getrieben. Aber auch dieser Zyklus steuert auf ein Ende zu.

DER FONDS: Ist für Sie das Interesse an Rohstoffen nicht gerechtfertigt?

Murchison: Ich sehe dort bei vielen Aktien keine Verbindung mehr zwischen ihrem Kurs und einer realistischen Einschätzung des Unternehmenswerts. Die Preise vieler Rohstoffe werden durch Spekulationen hoch gehalten. Das Angebot ist knapp, weil man sich später noch höhere Gewinne erhofft. Für einen Anleger ist das eine sehr gefährliche Situation.

DER FONDS: Der Energie- und Rohstoffhunger Chinas ist nicht gerade Spekulation.

Murchison: Die Nachfrage Chinas ist real und wird zunächst auch anhalten, weil dort eine Produktindustrie entsteht, die völlig überdimensioniert ist. Es ist aber sehr gefährlich zu glauben, dass etwa der Kupferpreis auf dem jetzigen Niveau bleibt. Im Moment erleben wir, wie weltweit die Abbaukapazitäten für Rohstoffe erweitert werden. Die Anbieter haben reagiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das auf die Preise auswirkt. Beim Silberabbau gab es in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit Überkapazitäten.

DER FONDS: Experten sprechen von einer langfristigen globalen Knappheit bestimmter Rohstoffe.

Murchison: Daran glaube ich nicht. Es ist alles nur eine Frage der Zeit und des Preises, bis die Angebotsseite reagiert. Das ist sogar beim Erdöl zu erkennen – wahrscheinlich dem knappsten Gut. In Kanada wird jetzt der Rohstoff für viel Geld verstärkt aus Ölsand gewonnen. Ich sage Ihnen: Die Rohstoff-Euphorie wird ein Ende haben. Definitiv.

DER FONDS: Wann?

Murchison: Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Aber ich weiß, dass dann viele Anleger eine Menge Geld verlieren werden. Und ich möchte nicht dabei sein. Die Zukunft kommt manchmal schneller, als man glaubt.

DER FONDS: Sie versuchen, unterbewertete Aktien früh zu kaufen, um sie dann auch wieder früh zu verkaufen. Während andere Anleger jetzt etwa mit Rohstoffen noch Kursgewinne einstreichen, haben Sie sich weitgehend verabschiedet. Trauern Sie der verlorenen Performance nicht nach?

Murchison: Mitunter schon, aber unser Bewertungsmodell bringt dieses Verhalten mit sich. Ich habe bislang keinen Ansatz gefunden, der verlässlicher ist, ohne dass ich mich zu sehr am Markt orientieren würde. Das wäre mir zu gefährlich.

DER FONDS: Für diese Konsequenz zahlen Sie einen hohen Preis. Der Templeton Growth ist deutlich hinter den Index zurückgefallen, und viele Rating-Agenturen haben inzwischen ihr Urteil nach unten revidiert.

Murchison: Wir wussten, dass uns das passiert. Der Templeton Growth schlägt den Markt in den Phasen, in denen die Kurse zurückgehen. Aus der Geschichte des Fonds weiß ich: Je extremer ein Markt wird, desto wahrscheinlicher folgt ein Szenario, von dem wir profitieren. Die Japan-Krise Ende der 80er Jahre und die IT-Blase Anfang 2000 waren jeweils der Ausgangspunkt für mehrere Jahre überdurchschnittliche Entwicklung. Langfristig bringt unser Investmentstil Erfolg. Daher werden wir auf lange Sicht wieder besser als der Durchschnitt sein.

Interview von Jens-Krister Oehm

Infobox: Murdo Murchison