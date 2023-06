Open-Air-Festivals im Preisvergleich Bei diesen Festivals sind die Preise über zehn Jahre am meisten gestiegen

Das Rock am Ring-Festival findet vom 2. bis 4. Juni 2023 am Nürburgring statt. Die knapp 90.000 Besucher:innen können sich dort unter anderem die Shows von Headlinern wie den Foo Fighters, Limp Bizkit, Kings of Leon, den Toten Hosen und dem deutschen Rapper Apache 207 anhören.

Das erste Mal hat der Veranstalter Marek Lieberberg das Festival im Jahr 1985 organisiert. Ursprünglich war es nur als einmaliges Event geplant. Damals traten dort unter anderem U2, Joe Cocker und Foreigner auf.

Aktuell kostet das reguläre Wochenendticket 229 Euro. Vor zehn Jahren, 2013, gab es diese Tickets noch ab 175 Euro. Das entspricht einer Steigerung in Höhe von 31 Prozent.

Von den Festivals, die wir uns angeschaut haben, war diese Preissteigerung am niedrigsten. Daher landet Rock am Ring bei uns in der Rangliste auf Platz 10.