Sommerzeit ist Festivalzeit. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Ticketpreise der zehn größten Festivals in Deutschland entwickelt haben. Ihr werdet nicht darauf kommen, für welches Festival die Eintrittspreise in den vergangenen zehn Jahren am meisten gestiegen sind – und zwar um satte 179 Prozent.

Open-Air-Festivals im Preisvergleich Bei diesen Festivals sind die Preise über zehn Jahre am meisten gestiegen

Kurz nach Pfingsten startet die Festivalsaison in Deutschland auch in diesem Jahr mit Rock am Ring und Rock im Park. Die Schwesternfestivals gehören zu den größten in Deutschland.

Im Jahr 2022 haben 4,6 Millionen Personen laut einer Statista-Umfrage angegeben, regelmäßig Musikveranstaltungen oder Konzerte zu besuchen.

Und das, obwohl Besuche von Festivals schon länger keine billige Angelegenheit mehr sind. Seit einigen Jahren sind die Preise nochmals deutlich angezogen, ähnlich wie die Inflation, die laut Angaben des Statistischen Bundesamts im Mai 2023 bei knapp 6,1 Prozent liegen soll.

Für Festivaltickets geben vier von zehn Besucher:innen mehr als 200 Euro aus

Im Durchschnitt gab ein Drittel der Besucher:innen im Jahr 2022 auf dem Festivalgelände zwischen 100 und 200 Euro nur für Essen und Getränke aus. Dafür haben die Expert:innen von Statista 15.000 Festivalbesucher:innen befragt.

Und dann kommt natürlich noch das Ticket für das Festival hinzu. 40 Prozent der von Statista befragten Festivalbesucher:innen aus Deutschland waren im Jahr 2022 bereit dazu, mehr als 200 Euro für ein Live-Festivalticket auszugeben.

Wir haben uns daher auch vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation einmal angeschaut, wie sich die Ticketpreise der zehn größten Festivals in Deutschland im Vergleich zu 2013, also zehn Jahre zuvor, entwickelt haben.

Wenn ihr wissen wollt, welches Festival in den vergangenen zehn Jahren seinen Eintrittspreis um satte 179 Prozent erhöht hat, klickt euch gerne durch.

Platz 10: Rock am Ring – Preisanstieg von 31 Prozent in zehn Jahren 1 / 10 Die britische Rockband Muse bei ihrem Auftritt 2018 beim Musik-Festival Rock am Ring: Auch im Jahr 2022 war die Band rund um Sänger und Gitarrist Matthew Bellamy als Headliner bei dem Festival dabei. Bildquelle: Imago Images / POP-EYE