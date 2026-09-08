200 Euro Zuschuss vom Staat, 100 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 24-jähriger Berufseinsteiger mit einem Altersvorsorgedepot auf 1.367 Euro Extra-Rente im Monat kommen.

Wie viel Rente bekommt ein 24-Jähriger Studienabsolvent, der ab Beginn seiner Berufslaufbahn 100 Euro im Monat zur Seite legt?

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Ein 24-jähriger Berufseinsteiger legt in seinem ersten Beruf nach dem Studienabschluss ein Altersvorsorgedepot an. Er erhält den einmaligen Zuschuss von 200 Euro: Der Staat gibt somit allen erwachsenen Menschen in Deutschland unter 25 Jahren einen Anreiz, ihr Altersvorsorgedepot anzulegen.

Natürlich ist die genaue Einkommenshöhe über das gesamte Berufsleben für den 24-Jährigen noch ungewiss. Es wird hier von einem klassischen Einkommen mit Hochschulabschluss ausgegangen, das über die folgenden 43 Erwerbsjahre durchschnittlich rund 68.000 Euro brutto beträgt.

Das belegen Zahlen von Azubiyo, einem Bewerbungsportal für duale Studenten. Der durchschnittliche Grenzsteuersatz der Einkommensteuer über die Phasen des Erwerbslebens ist demnach rund 42 Prozent.

„Im Rentenalter ist der Einkommensteuersatz rund zehn Prozentpunkte niedriger“, sagt Thomas Wolff, Vermögensverwalter vom VZ Vermögenszentrum gegenüber der Redaktion. Das sind 32 Prozent im Fall des Berufseinsteigers.

Sparsumme in Höhe von 100 Euro

Das Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen liegt laut dem Bewerbungsportal Step Stone bei rund 55.000 Euro pro Jahr. Der Berufseinsteiger verdient im Schnitt rund 2.700 Euro Netto-Gehalt im Monat. Es wird ein Sparbetrag von rund 3 Prozent des Nettoeinkommens angenommen. Das sind rund 100 Euro pro Monat.

Der Sparbetrag kann natürlich im Laufe des Berufslebens steigen. Doch das Rechenbeispiel soll zum Zeitpunkt der Entscheidung zeigen, wie hoch die Rente unter den aktuellen finanziellen Umständen ausfallen würde.

6 Prozent Kapitalmarktrendite in Sparphase

Es wird von einer durchschnittlichen Rendite am Kapitalmarkt in Höhe von 6 Prozent pro Jahr in der Ansparphase ausgegangen und von 3 Prozent pro Jahr als defensivere Anlage in der Rentenphase. Der Berufseinsteiger wird voraussichtlich ein kostengünstiges Modell mit jährlichen Kosten von 0,6 Prozent nehmen. Das liegt deutlich unter dem gesetzlichen Kostendeckel von 1 Prozent.

Es wird nicht von einer Leibrente ausgegangen, sondern von einem Auszahlungsplan bis zu einem Alter von 85, ohne Teilauszahlung bei Renteneintritt. Als Renteneintritt gilt für den Jahrgang 2002 das Rentenalter 67. Der Berufseinsteiger im Rechenbeispiel ist ledig und kinderlos. Andere Annahmen können Sie in dem Rechner von DAS INVESTMENT treffen.

Das Rechenbeispiel weist einen monatliche Nettobetrag durch das Altersvorsorgedepot von rund 1.367 Euro aus, die der Berufseinsteiger im Rentenalter erhält. Zusätzlich erhält er die gesetzliche Rente.

Die Redaktion berücksichtigt die Inflationsrate nicht, da deren Höhe über die kommenden Jahrzehnte unbekannt ist.