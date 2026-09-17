Eine Frau ist 42 Jahre alt. Sie verdient im Jahr brutto 120.00 Euro und ist verheiratet. Die obersten 10 Prozent der Vollzeitbeschäftigten erzielten laut Statistischem Bundesamt (Destatis) 2025 einen Bruttojahresverdienst von mindestens 100.719 Euro. Ihr Partner verfügt über ein vergleichbares Einkommen, weswegen die Einkommenssteuer nicht durch das Ehegattensplitting verändert wird. Das Ehepaar hat keine Kinder.

Der Gehaltsverlauf der 42-jährigen Gutverdienerin wird nach Daten des Vergleichsportals Lohncheck angenommen. Demnach wird ihr Gehalt bis zu einem Alter von 54 Jahren ansteigen, bevor es wieder leicht abflacht. Ihr durchschnittlicher Einkommenssteuersatz im Berufsleben beträgt 42 Prozent.

„Im Rentenalter ist der Einkommensteuersatz rund zehn Prozentpunkte niedriger“, sagt Thomas Wolff, Vermögensverwalter vom VZ Vermögenszentrum, gegenüber unserer Redaktion. Das sind 32 Prozent im Fall der Gutverdienerin.