Musterdepot-Kommentar Defensives Depot: Die Risiken immer fest im Blick

Ein Satz, der so auch von Frank Fischer stammen könnte. Denn auch der Manager des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hält in von ihm als riskant eingeschätzten Marktphasen bevorzugt Cash oder kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere.Fischer: „Wir sehen die Korrekturgefahr bei vielleicht 5 Prozent. Mehr sollte es nicht sein, denn zu viel Geld lauert derzeit noch an der Seitenlinie. Das will und muss investiert werden."Gleichwohl warnt auch Fischer davor, die aktuellen politischen Probleme zu unterschätzen.Diese könnten durch die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Österreich und das Verfassungs-Referendum in Italien noch stärker werden. „Vor solchen Ereignissen werden wir uns künftig generell vorsichtiger positionieren und auch nicht zu viel auf Umfragen und ähnliche Indikatoren geben", schildert Fischer eine seiner Lehren aus dem Brexit-Schock.Sollte es in den kommenden Monaten wieder ungemütlicher werden an den Börsen, wäre das defensive Depot also mit dem Nielsen Global Value und dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen vergleichsweise gut dagegen gewappnet.Konsequenzen ergäben sich möglicherweise für die drei anderen Depots.Dort noch ein klein wenig weiter mit den Märkten mitzutanzen, dürfte deshalb nicht schaden. Zumal der lang ersehnte Sommer gerade erst zur Hochform aufläuft.Den aktuellen Stand aller vier Depots per 13. Juli sehen Sie hier