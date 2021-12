Musterdepot-Kommentar Eine Bilanz für 2016 – und neue Bausteine für 2017

Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier

Dass 2016 für Fondsmanager ein herausforderndes Jahr werden würde, zeichnete sich bereits in den ersten Handelswochen ab. Bis Mitte Februar sausten nahezu alle wichtigen Aktienbörsen ungebremst in die Tiefe, von den Rentenmärkten kam kaum Unterstützung. Einzig Gold hellte das Gesamtbild etwas auf. Für neue Unsicherheiten im weiteren Jahresverlauf sorgten die überraschenden Ergebnisse der britischen Brexit-Abstimmung und der US-Präsidentschaftswahl.

Am herausforderndsten war dieses Umfeld ausgerechnet für jene, die in derartigen Fällen eigentlich für Stabilität sorgen sollen: Manager von Absolute-Return-Fonds, die durch ein entsprechend ausgerichtetes Portfolio sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen an den Aktien- und Rentenmärkten profitieren können. Geradezu exemplarisch zeigt dies die jüngste Entwicklung des Dachfonds Sauren Absolute Return. Dessen Manager Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall bündeln die aus ihrer Sicht attraktivsten Angebote der Anlagekategorie und verloren 2016 damit 8,8 Prozent – während viele Aktienfonds ihre anfänglichen Verluste aufholten und das Jahr im Plus beendeten.

Dumm, dass DER FONDS dem Sauren Absolute Return im seit Dezember 2009 geführten Trend-Depot (siehe Tabelle 1) ausgerechnet Ende 2015 eine tragende Rolle zugewiesen hat. Dessen anfänglich 20-prozentiger Anteil wirkte seit dem Frühjahr wie ein Bremsklotz und ist einer der Gründe, warum das Depot lediglich 0,3 Prozent zulegte. Wäre das dort investierte Geld als Barreserve auf dem Konto geblieben, hätte das Plus einige Prozentpunkte höher gelegen.