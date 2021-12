Musterdepot-Kommentar Eine Turnaround-Idee, die in jedes Depot passt

Wer für den Oktober einen Einbruch an den Aktienbörsen befürchtet oder – je nach Blickwinkel – erhofft hat, sieht sich getäuscht: An fast allen wichtigen Börsen legten die Kurse weiter zu. Selbst wenn dies noch eine ganze Weile so bleiben sollte: In einem Markt schalten die Musterdepots von DER FONDS nun auf short.