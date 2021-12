Musterdepot-Kommentar Offensives Depot: In dubio pro ratio

Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier In der Theorie ist ein Long-Short-Fonds eine feine Sache.Auf der anderen Seite wettet er gegen aus seiner Sicht überbewertete Titel der jeweils gleichen Branche, bei denen Fehler in der Strategie oder schwache Geschäftszahlen früher oder später zu Enttäuschungen bei den Anlegern führen müssen. Ein auf diese Weise zusammengebautes Portfolio entwickelt sich nicht nur völlig marktneutral, sondern birgt auch beste Chancen für solide Renditen: Alles, was es dazu braucht, ist eine relative Outperformance der guten gegenüber den schlechten Aktien.Doch was tun, wenn in der Praxis die Aktien der schlechten Unternehmen steigen und die guten nicht vorankommen oder sogar völlig unerwartet Schwäche zeigen?Einem Long-Short-Manager, der im Vorfeld gewissenhaft seine Hausaufgaben gemacht hat, bleibt da nur, die zwangsläufig entstehenden Wunden zu lecken und auf bessere Zeiten zu warten.Ein wenig an das aus Börsensicht verrückte Ende der 90er Jahre erinnert fühlt sich in diesen Wochen Harald Sporleder. „Hätte ich zu Jahresbeginn die schlechten Unternehmen gekauft und gegen die guten gewettet, stünde mein Fonds heute super da“, sagt der Manager des im offensiven Musterdepot von DER FONDS vertretenen Allianz Discovery Europe Strategy