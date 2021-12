Musterdepot-Kommentar Trend-Depot: Anlagedruck hält die Kurse im grünen Bereich

Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier.

„Das Comeback der Schwellenländer-Anleihen“ (GAM), „Schwellenländer-Anleihen besitzen weiteres Potenzial“ (Blackrock), „Schwellenländer-Anleihen verzeichnen starke Wertentwicklung“ – derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine Fondsgesellschaft in einem Marktkommentar die Vorzüge der genannten Anlageklasse ins rechte Licht rückt. Ein echtes Trend-Investment also.

Auch im Trend-Depot von DER FONDS sind Schwellenländer-Anleihen seit einigen Monaten mit einer eigenen Position vertreten. Die dahinter stehende Überlegung deckt sich durchaus mit dem am häufigsten genannten Pro-Argument der Branche: Je länger die Null- und Niedrigzinsphase in den Industrieländern andauert, desto verzweifelter wird allerorten die Suche nach Möglichkeiten, bei Neuengagements mehr als eine Eins oder eine Zwei vor dem Komma zu bekommen.

Diese Hürde nehmen Emerging-Markets-Bonds locker, und im Gegensatz zum zunehmend heiß laufenden Markt für Unternehmensanleihen ist nach drei ausgesprochen mageren Jahren von überbordender Euphorie noch nicht viel zu spüren. Ganz besonders gilt das für Schwellenländer-Staatsanleihen in lokaler Währung, denn der weitaus größte Teil der 2016 neu oder wieder in den Sektor geflossenen Gelder entfällt auf Papiere, die auf US-Dollar oder eine andere Hartwährung lauten. „Das Verhältnis liegt in etwa bei 90 zu 10“, bestätigt Walter Liebe von Pictet Asset Management.