Egon Wachtendorf 06.07.2016 Lesedauer: 5 Minuten

Musterdepot-Kommentar vom 1. Juli 2016 Verluste nach dem Briten-Referendum kleiner als befürchtet

Aktien runter, Renten und Gold noch weiter rauf – so der grobe Trend an den Märkten nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien. Doch dazwischen gibt es auch reichlich Raum für gegenläufige Entwicklungen, den die Manager der in den Musterdepots von DER FONDS vertretenen Bausteine nutzen wollen.