Musterdepot-Kommentar vom 12. Februar 2016 Erste Anpassungen im Trend-Depot und im defensiven Depot

„Der Fonds ist sehr zyklisch aufgestellt, das bringt in derartigen Marktphasen natürlich stärkere Schwankungen mit sich", erläutert er.Zwar nimmt Eichler die beiden Hauptbelastungsfaktoren – die Furcht vor einer Konjunkturschwäche in China und einer nachlassenden Dynamik der US-Wirtschaft – durchaus ernst. Gleichwohl erwartet er nicht, dass es in diesem Jahr in Europa und speziell in Deutschland zu einem größeren Wachstumseinbruch kommt. Auch von den überwiegend inhabergeführten Unternehmen, die das Grundgerüst seines Fonds bilden, empfängt er derzeit keinerlei Signale, dass sich die Lage dort maßgeblich verschlechtert:Größere Änderungen an seinem nahezu voll investierten Portfolio hat Eichler in den vergangenen Wochen nicht vorgenommen, der Schwerpunkt liegt weiter auf Technologie- und Industrietiteln wie All for One Steeb Atoss Software und Bertrandt Als „ziemlich ausgebombt" empfindet der Lupus-Alpha-Manager derzeit den Markt, was er unter anderem auf den Zeitpunkt des Einbruchs zurückführt: „Viele Marktteilnehmer haben für das gesamte Jahr nur ein gewisses Risikobudget zur Verfügung, das nun nach nur wenigen Wochen bereits restlos ausgeschöpft ist." Folglich fehle es momentan an Käufern, die sich dem Abwärtstrend entgegenstemmen.Wie Eichler ist auch Herrmann in aller Regel voll investiert und betreibt keine Absicherungsgeschäfte. „Wir konzentrieren uns auf Firmen, für die der gesamtwirtschaftliche Rahmen nicht die entscheidende Rolle spielt und die unabhängig von der allgemeinen Konjunktur gutes Geld verdienen", erläutert er. Dass dies durchaus funktioniert, hat er in der kürzlich angelaufenen Quartalssaison mehrfach bestätigt bekommen.Gleiches gilt für die britische Heimwaren-Kette Dunelm Group , die überdies noch die Ausschüttung einer Sonder-Dividende ankündigte. Prompt stieg der Aktienkurs in nur zwei Handelstagen um mehr als 13 Prozent an.„Wo anders soll das Geld, das Anleger in den vergangenen Wochen aus dem Markt abgezogen haben, denn hin?" fragt er betont provokativ.Das sieht die Redaktion nicht wesentlich anders. Deshalb nutzt sie die jüngsten Kursverluste, um die Position des Lupus Alpha Dividend Champions im Trend-Depot um 1.000 Euro aufzustocken.Verkauft wurden auf der Gegenseite Anteile am Geldmarktfonds Deutsche Floating Rate Notes USD: Ob nämlich der US-Dollar seine über weite Teile des Jahres 2015 gezeigte Stärke gegenüber dem Euro angesichts der veränderten Ausgangssituation an den US-Zinsmärkten aufrechterhalten kann, ist alles andere als entschieden.Eine weitere Änderung gibt es im defensiven Depot: Dort fließen 1.000 Euro aus dem Rentenfonds Jupiter Dynamic Bond in den Profitlich Schmidlin Fonds UI: Im bislang tadellos gemanagten Portfolio der beiden Initiatoren Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin scheinen die jüngsten Verluste von mehr als 9 Prozent angesichts der mittelfristigen Perspektiven der enthaltenen Aktien und Anleihen ebenfalls übertrieben.