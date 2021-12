Musterdepot-Kommentar vom 13. Mai 2016 Trend-Depot: Raus aus dem Dollar, rein in Gold

Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier Strohfeuer oder neuer Aufwärtstrend? Beim Gold scheiden sich in diesem Frühjahr wieder einmal die Geister – wie eigentlich fast immer in den vergangenen 15 Jahren.Denn zum einen notiert das gelbe Metall noch immer mehr als 35 Prozent unter den Preisen von 2011, zum anderen gibt es für vorsichtige Anleger auf der Zins-Seite kaum Alternativen. Zudem entdecken auch Großanleger , die in den vergangenen Jahren stets auf der Verkäuferseite standen, Gold wieder für sich.Für die Redaktion Argumente genug, die Anfang 2013 im Trenddepot verkaufte Goldposition allmählich wieder aufzubauen. Dies erfolgt durch einen teilweisen Tausch des auf einen steigenden Dollar setzenden Deutsche Floating Rate Notes USD – dessen Potential scheint angesichts der jüngsten Entwicklungen am amerikanischen Geldmarkt weitgehend ausgereizt. Die Neuanlage von 4.000 Euro erfolgt deshalb auch in die gegen Euro abgesicherte Anteilsklasse des Hansagold , die der Dollar-Tranche auf Sicht von fünf Jahren noch um mehr als 20 Prozentpunkte hinterherhinkt.