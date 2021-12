Musterdepot-Kommentar vom 18. März 2016 Turnaround-Depot: Steigender Goldpreis bleibt größter Aktivposten

Und obwohl Hathaway zweifellos zu den erfahrensten Minen-Investoren gehört – voll zu überzeugen vermag seine Leistung im bisherigen Jahresverlauf nicht. Auf Goldminenaktien spezialisierte Indexfonds wie der UBS Solactive Global Pure Gold Miners oder der RBS Market Access Gold Bugs erzielten in den vergangenen zehn Wochen ein mehr als doppelt so gutes Ergebnis, und auch einige aktiv gemanagte Produkte wie der Nestor Gold Fonds oder der Earth Gold Fund UI schlugen sich deutlich besser.Hathaway führt den Rückstand vor allem auf den nicht unbeträchtlichen Anteil an Nebenwerten in seinem Portfolio zurück. „In der ersten Phase eines Aufschwungs stürzen sich die meisten Investoren auf die größten und liquidesten Titel“, kommentiert er die Kursverdoppelungen bei Barrick Gold oder Anglogold Ashanti Erst im weiteren Verlauf der Rally schlage das Pendel in Richtung der kleineren Werte aus – eine Entwicklung, die Hathaway in aller Ruhe abzuwarten gedenkt: „Das größte Risiko beim Kauf einer Goldminenaktie ist es, einem schlechten Management aufzusitzen. Wir kaufen nur gut geführte Unternehmen und werden damit über kurz oder lang auch wieder deutlich besser abschneiden.“Geduld ist momentan auch an anderer Stelle des Turnaround-Depots gefragt. Stärker als erwartet geriet nämlich in den vergangenen Wochen der in früheren Übertreibungsphasen immer recht stabile Sauren Absolute Return unter Druck. Mit einem Minus von 2,6 Prozent fuhr der von Eckhard Sauren, Hermann-Josef Hall, Ansgar Guseck und Matthias Weinbeck betreute Fonds im Februar sogar sein schlechtestes Monats-Ergebnis seit der Auflegung im Dezember 2009 ein.„Im Februar wurde an den Märkten überwiegend wahllos und liquiditätsgetrieben verkauft“, erläutert Eckhard Sauren in einer aktuellen Video-Stellungnahme Sauren: „Ein Viertel der Long-Short-Manager hat 2016 in diesem Umfeld mehr als 10 Prozent verloren, im Durchschnitt lag der Verlust bei 7 Prozent.“Trotz der für ihn ungewöhnlich hohen Verluste sieht sich Sauren in einer verhältnismäßig komfortablen Situation: „Wir wissen genau, warum wir Geld verloren haben, und wir wissen auch, dass die jüngsten Verwerfungen den von uns favorisierten Managern gute Kaufgelegenheiten ermöglichen.“Keine Veränderungen gibt es auch in den Musterdepots von DER FONDS, von denen die drei anderen (Trend, Offensiv und Defensiv) seit Jahresbeginn Ergebnisse von minus 0,4 Prozent bis minus 3,6 Prozent aufweisen. Den aktuellen Stand aller vier Depots per 15. März sehen Sie hier Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an