Musterdepot-Kommentar vom 19. Februar 2016 Turnaround-Depot: Anfang vom Ende der Goldminen-Tristesse?

Damals brach der angedeutete Aufschwung beide Male wieder jäh in sich zusammen – ein Szenario, das sich auch 2016 wiederholen könnte. Denn nach dem Anstieg auf bis zu 1,254 Dollar pro Feinunze legte der Goldpreis schon wieder den Rückwärtsgang ein und kämpft derzeit mit der Marke von 1.200 Dollar.Obwohl der Falcon Gold Equity mehr als 65 Prozent unter seinem im Herbst 2011 markierten Hoch dahindümpelt, hat Fondsmanager John Hathaway seinen Optimismus nicht verloren. Im Gegenteil: Der 74-jährige Edelmetall-Veteran, der in den USA mit dem 850 Millionen Dollar schweren Tocqueville Gold einen der prominentesten Minenfonds des Landes managt, sieht den Markt reif für eine Trendwende. „Gold wird dabei umso stärker profitieren, je mehr das Vertrauen in die Zentralbanken verloren geht", sagt er.Verstärkt durch Herdentrieb könne es dann allerdings ziemlich schnell gehen: „Computergestützte Handelsprogramme haben allen fundamentalen Daten zum Trotz den Abwärtstrend verstärkt, sie werden auch den sich anschließenden Aufschwung entsprechend kraftvoll begleiten."Einen mindestens ebenso starken Abwärtstrend wie Goldminentitel haben in den vergangenen Jahren griechische Aktien erlebt. Der marktbestimmende Athex Composite verlor in den vergangenen fünf Jahren 70 Prozent und auf Sicht von zehn Jahren fast 90 Prozent an Wert. Anders als beim Gold ist aber nach wie vor keine Trendwende zu erkennen: Seit Jahresbeginn ging es schon wieder mehr als 20 Prozent bergab. Rückenwind aus der Presse sucht man dort ebenfalls vergebens – angesichts der nach wie vor nur schleppend vorangehenden Reformen nicht unbedingt verwunderlich.Der Manager des Aktien Südeuropa UI hat derzeit rund 5 Prozent seines Fondsvermögens an der Athener Börse investiert. „Das Land befindet sich auf dem richtigen Weg", bekräftigt Hauser allen negativen Berichten zum Trotz. Ministerpräsident Alexis Tspiras habe erkannt, dass Reformen in seinem Land nur in Kooperation mit der EU möglich seien:Die erneute Schwäche hat der Mitarbeiter der Wiesbadener Vermögensverwaltung Habbel, Pohlig & Partner deshalb genutzt, um seine Beteiligung am Telekommunikations-Dienstleister Hellenic Telecom ein Stück weit auszubauen. Mittelfristig Potenzial sieht er unter anderem auch bei Thessaloniki Port und – eine Erholung der Ölpreise vorausgesetzt – bei Motor Oil und Hellenic Petroleum . An einem lässt aber auch Hauser keinen Zweifel: „Als Investor muss man in Griechenland einiges an Geduld mitbringen."Beim Falcon Gold Equity wird diese Geduld schließlich schon seit viereinhalb Jahren auf die Probe gestellt. Behält Fondsmanager Hathaway mit seinen Prognosen jedoch nur annähernd Recht, wird sich das Warten mehr als auszahlen.