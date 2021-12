Musterdepot-Kommentar vom 22. April 2016 Offensives Depot: Auf dem Weg in die Gewinnzone

Für das relativ gute Abschneiden des offensiven Depots zeichnen momentan vor allem zwei Bausteine verantwortlich: zum einen der von einem leichten Turnaround bei Hochzinsanleihen profitierenden Starcap Argos (siehe Depotbericht vom 29. März ) und zum anderen der auf Schwellenländer spezialisierte Mischfonds BL Emerging Markets . Letzterer erzielte mit einem Plus von 5,4 Prozent seit Anfang Januar hinter dem Falcon Gold Equity im Turnaround-Depot das zweitbeste Ergebnis aller von DER FONDS berücksichtigten Depot-Bausteine.Einer der Hauptgründe, warum der von Marc Erpelding betreute Fonds mit einem Fünf-Jahres-Zuwachs von knapp 40 Prozent auch in einem für Schwellenländerfonds eher schwierigen Zeitabschnitt eine gute Figur macht, liegt sicher in der weitgehenden Freiheit, was die Aktienauswahl betrifft.Findet er keine attraktiv bewerteten Unternehmen, kann er überdies bis zu 40 Prozent des Portfolios in Cash oder kurzlaufenden Anleihen halten.Die eine oder andere Einschränkung legt sich Erpelding allerdings selbst auf. So kauft er in aller Regel weder Aktien von Banken noch von Versorgern oder Rohstoffunternehmen – was die Performance in den vergangenen Jahren sicher ebenfalls begünstigt hat. „Wir tun uns mit der Beurteilung der Erfolgsaussichten von Firmen aus den genannten Branchen schwer“, erläutert Erpelding. Bei Banken komme hinzu, dass in eine solche Bewertung zwangsläufig auch makroökonomische Faktoren einfließen müssten: „Genau das wollen wir aber nicht, wir sind reine Stockpicker.“Hat er einen solchen Titel gefunden, hält er ihn vergleichsweise lange: Die Umschlagsrate seines Fonds liegt bei lediglich 20 Prozent pro Jahr. Von den rund 60 Titeln, die sich derzeit im Portfolio befinden, gehören rund ein Dutzend bereits seit sieben Jahren oder länger dazu – unter anderem der Halbleiter-Hersteller TSMC , der Nahrungsmittelproduzent Want Want China und der türkische Getränke-Konzern Anadolu Efes Generell beurteilt Erpelding die Aussichten für die von vielen Anlegern nach wie vor gemiedenen Schwellenländer wieder etwas günstiger als noch vor einigen Monaten: „Einige vom Markt abgestrafte Unternehmen sind mittlerweile durchaus attraktiv bewertet.“ Durch Zukäufe wie Tencent , den thailändischen Kino-Betreiber Major Cineplex oder den Zigaretten-Hersteller BAT Malaysia stieg der Aktienanteil seines Portfolios seit Jahresbeginn von 78 auf 83 Prozent.Auch türkische Aktien sind in Erpeldings Portfolio mit rund 7 Prozent prominent vertreten, während er der von vielen anderen Schwellenländer-Managern geschätzten indischen Börse nur sehr wenig abgewinnen kann: „Der Markt war immer schon recht teuer, und seit dem Amtsantritt von Regierungschef Narendra Modi sind einige Bewertungen in geradezu absurde Höhen gestiegen.“ Derzeit einzige Beteiligung auf dem Subkontinent ist das Logistik-Unternehmen Container Corp of India , dessen Marktanteil am Schienentransport innerhalb Indiens bei rund 80 Prozent liegt.Ähnlich wie Banque-de-Luxembourg-Manager Erpelding versuchen auch Michael Fraikin und Thorsten Paarmann, die Volatilität der von ihnen betreuten Portfolios zu reduzieren – allerdings nicht durch die zeitweise Beimischung von Renten oder Cash, sondern durch die systematische Auswahl besonders schwankungsarmer Aktien.Seit 2008 setzen die beiden Invesco-Manager es auch global um. Dabei können sich die Ergebnisse des Invesco Global Structured Equity Fund ebenfalls sehen lassen: Auf Sicht von fünf Jahren hat sich das Kapital für einen Euro-Anleger glatt verdoppelt, während der Vergleichsindex MSCI World nur einen Zuwachs von 76 Prozent schaffte.Zum Stichtag 19. April liegt der Fonds auf Euro-Basis mit 5,7 Prozent im Minus – was sich zum Teil auf den schwachen US-Dollar zurückführen lässt, zum Teil aber auch auf die Zusammensetzung des Portfolios. „Einige der von uns gehaltenen Banken und US-Technologiewerte haben sich 2016 eher schwach entwickelt“, erläutert Paarmann und nennt als Beispiel J.P. Morgan Apple und Intel . Hinzu kommt, dass Rohstoffwerte im Invesco Global Structured Equity Fund ebenso wenig vertreten sind wie im BL Emerging Markets. In den entwickelten Ländern gehörten diese Werte aber in den vergangenen Monaten mit zu den besten Performern.Größere Veränderungen haben Fraikin und Paarmann trotz der jüngsten Underperformance nicht vorgenommen. „Wir nehmen weiter so viel Risiko ins Portfolio, wie es braucht, um eine angemessene Rendite zu erzielen – aber eben auch nicht mehr“, bekräftigt Paarmann.Wie für die drei anderen Depots gilt auch für das offensive Depot, die derzeit anfallenden Gewinne laufen zu lassen.Den aktuellen Stand aller vier Depots per 5. April sehen Sie hier