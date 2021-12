Musterdepot-Kommentar vom 22. Januar 2016 Turnaround-Depot: Positioniert für die Value-Wende

Den aktuellen Stand der Musterdepots sehen Sie hier Crash oder Korrektur? Zumindest für einen Markt ist die Antwort klar: Der Ölpreis ist innerhalb von 18 Monaten von 115 US-Dollar auf 28 Dollar und damit um 75 Prozent gefallen. Eine gesunde Korrektur einer zuvor etwas heiß gelaufenen Entwicklung sieht anders aus.Was allerdings nicht so bleiben muss – insbesondere dann nicht, wenn der momentan zu beobachtende Gleichlauf zwischen Ölpreis und Aktienmärkten sich weiter fortsetzt.Bricht sich dagegen die Erkenntnis Bahn, dass ein niedriger Ölpreis unter dem Strich eher positiv als negativ für die Aktienmärkte ist, scheint in den kommenden Monaten auch eine deutliche Erholung der Kurse möglich. Wer in der aktuellen Unsicherheit alle Positionen glattstellt und sich an die Seitenlinie begibt, könnte also durchaus auf dem falschen Fuß erwischt werden. Was also tun?Die beiden Schweizer kümmern sich nicht im Geringsten um das hektische Auf und Ab der weltweiten Aktienmärkte, sondern konzentrieren sich einzig und allein auf das Aufspüren unterbewerteter Unternehmen nach der Graham-Dodd-Methode . Bislang durchaus erfolgreich: Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung beträgt 9,3 Prozent.Weil die Ergebnisse des von Trachsel und Sommer betriebenen Anlagestils aber auf Drei- und Fünf-Jahres-Sicht deutlich hinter konkurrierenden Methoden wie dem Kauf von Wachstumsaktien oder dem Abbilden gängiger Indizes zurückbleiben, ist der Warburg Value ein nahezu idealer Kandidat für das Turnaround-Depot. Daran ändert auch nichts, dass er seit Jahresbeginn ähnlich stark unter Druck steht wie vergleichbare globale Aktienfonds.Ein aktuelles Beispiel ist Brasilien, das schon seit längerem zu den größten Länderpositionen des Warburg Value gehört. Ein anderes Japan: Kurz nach der Reaktor-Katastrophe von Fukushima im Frühjahr 2011 waren 45 Prozent des Fondsvermögens in japanischen Aktien investiert, derzeit sind es immerhin noch knapp 30 Prozent.Die jüngste Diskussion zum Thema Brasilien erinnert Sommer an die zeitweise extrem düsteren Prognosen für den japanischen oder auch den indischen Aktienmarkt, der 2014 unmittelbar vor dem Wahlsieg des Reform-Premiers Narendra Modi ebenfalls zu einem extrem unbeliebten Aufenthaltsort für globale Investoren zählte. “Damals haben wir uns gefragt, ob die indische Volkswirtschaft in zehn oder 15 Jahren noch existieren wird“, erläutert Sommer. Weil die selbst gegebene Antwort „Ja“ lautete, gehörte zeitweise auch Indien zu den am stärksten gewichteten Länder-Positionen des Warburg Value – mit entsprechend positiven Performance-Beiträgen.Solange die fundamentalen Daten der Unternehmen in Ordnung sind, bleibt er jedoch investiert – und stockt, da nahezu alle derzeit rund 80 Positionen im Portfolio in etwa gleich hoch gewichtet sein sollen, bei Kursrückschlägen weiter auf.Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Warburg Value ist die geringe Umschlagshäufigkeit. Im dritten Quartal 2015 beispielsweise gab es in der Zusammensetzung keinerlei Veränderung, im vierten Quartal tauschten Trachsel und Sommer gerade einmal einen Titel aus.In den vergangenen fünf Börsentagen bis einschließlich Dienstag gab das Turnaround-Depot weiter nach, mit einem Minus von 7,0 Prozent seit Jahresbeginn liegen die Verluste aber durchaus auf dem Niveau vergleichbarer Mischfonds (siehe Tabelle).