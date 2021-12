Egon Wachtendorf 24.06.2016 Lesedauer: 5 Minuten

Musterdepot-Kommentar vom 24. Juni 2016 Der Brexit kommt – was nun?

Die Gefahr stand immer im Raum, doch wirklich gerechnet hat am Schluss kaum jemand damit. Nun, da der britische EU-Austritt Realität wird, Börsen und Währungen in die Knie gehen und Gold nach oben schießt, gilt es kühlen Kopf zu bewahren. Das ist gar nicht so schwer wie es sich anhört – zumindest nicht für Fondsanleger.