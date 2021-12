Musterdepot-Kommentar vom 24. März 2016 Offensives Depot: Nicht alle Eier in einen Korb

Die beste Entwicklung seit Auflegung des offensiven Musterdepots vor drei Monaten zeigt jedoch aktuell der Starcap Argos von Peter Huber.Peter Huber ist bekannt für seine antizyklischen Anlagestrategien im Aktienbereich. Aber auch bei Anleihen geht er gern auf Schnäppchenjagd. Ein großes Thema für ihn sind aktuell die stark gefallenen Energie- und Rohstoffpreise, die nicht nur Aktien aus diesem Sektor in den Keller beförderten, sondern auch Anleihen entsprechender Unternehmen.So hat er etwa bei Unternehmensanleihen großer Gesellschaften wie Glencore, Petrobras oder Anglo American zugeschlagen, denn er geht nicht davon aus, dass diese pleitegehen. Im Gegenteil. Die Konzerne streichen eher Dividenden oder nehmen neues Kapital auf, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern, glaubt er und ergänzt: “Schlecht für Aktionäre, aber gut für Anleihebesitzer.“ Ganze 20 Prozent hat er in diesem Bereich investiert.Hier setzt er auf verfallene Rohstoffwährungen wie den Brasilianischen Real, den Russischen Rubel oder den Australischen Dollar. Bei europäischen Staatsanleihen sieht Huber dagegen angesichts der Nullzins-Politik der EZB nur wenig Chancen. Da hält er lieber eine hohe Kassaquote von aktuell 27 Prozent.Etwas mehr Geduld braucht es derzeit für den Allianz Discovery Europe Strategy . Aktuell belastet er das Depot mit einem Minus von 5 Prozent. Allianz-Manager Harald Sporleder kann seinen Fonds marktneutral aufstellen, indem er außer auf klassische Long-Positionen in europäischen Aktien auch auf fallende Titel setzt. Aufgrund der guten Ergebnisse in der Vergangenheit ist das Fondsvolumen auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen.Die jüngsten Kursturbulenzen machen allerdings auch dem Long-Short Portfolio zu schaffen. Auf der Long-Seite hat vor allem Yoox , ein italienischer Online-Einzelhändler für Luxusartikel, trotz Bekanntgabe attraktiver Geschäftszahlen unter der fehlenden Risikobereitschaft am Markt gelitten und die Wertentwicklung des Fonds belastet.Sporleder setzt mit der Position auf sinkende Strompreise und nachlassenden Verbrauch von Atomenergie, während das Geschäft mit erneuerbaren Energien stetig steigt. Insgesamt bevorzugt der Manager defensive Sektoren wie Gesundheit und Telekommunikation. Short geht er dagegen bei Verbrauchsgütern, denn hier seien die Bewertungen deutlich zu hoch.Das aktuelle Marktumfeld sieht der Allianz-Manager als sehr herausfordernd an.„Erst im zweiten Halbjahr könnten sich die Märkte nach unserer Einschätzung stabilisieren“, sagt er.Den aktuellen Stand aller vier Depots per 22. März sehen Sie hier Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an