Musterdepot-Kommentar vom 8. April 2016 Trend-Depot: Im Verborgenen neue Kräfte sammeln

Zumindest zwei der im Trend-Depot enthaltenen Fonds zeigen sich bemerkenswert stabil: zum einen der auf Nahrungs- und Genussmittel ausgerichtete OP Food der Düsseldorfer Vermögensverwaltung Grossbötzl, Schmitz & Partner (siehe Depot-Bericht vom 14. März ), zum anderen der in Grenzmärkten wie Vietnam oder Argentinien investierende Magna New Frontiers der Londoner Fondsboutique Charlemagne Capital.Das ist insofern bemerkenswert, als viele Frontier Markets ebenfalls in einem Abwärtssog stecken – abzulesen an passiven Produkten wie dem RBS Market Access MSCI Frontier Markets Index ETF , der den MSCI Frontier Markets nachbildet.Derzeit beträgt ihr Anteil am Index zusammengenommen rund 35 Prozent.Doch es geht auch anders, wie das Portfolio des Magna New Frontiers zeigt. Auf Aktien aus Nigeria etwa macht Fondsmanager Stefan Böttcher schon längerem einen Bogen, und den Anteil Kuwaits am Portfolio hat er jüngst von 6 auf 2,5 Prozent reduziert.„Pakistan könnte schon bald in den Emerging-Markets-Index von MSCI zurückkehren, eine Entscheidung dazu fällt im Juni“, nennt er in einem aktuellen Marktkommentar einen der Gründe für seinen Optimismus. Ähnlich wie 2014 in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfte es dann zu einem massiven Zufluss ausländischer Gelder kommen.„Hierbei handelt es sich um ein 46 Milliarden US-Dollar schweres Infrastrukturprogramm, das China den Zugang zum Arabischen Golf sichern soll“, erläutert der Charlemagne-Manager. Das Programm enthalte unter anderem ein 1.100 Kilometer langes Autobahn-Projekt, eine Bahn-Infrastruktur, Kraftwerke und den Ausbau der Gas-Pipelines und sorge so für eine enorme Nachfrage nach Zement. Gute Aussichten also für heimische Hersteller wie Lucky Cement oder Maple Leaf Cement , die Böttcher beide im Portfolio hält.Dort bewertet es Böttcher insbesondere als positiv, dass sich der Staat ganz aktuell aus dem Aktionärskreis des führenden Milchprodukte-Herstellers Vinamilk zurückgezogen hat: „Das signalisiert, dass ausländische Investoren willkommen sind.“ Nachdem er erst vor wenigen Wochen von einer Reise aus dem südostasiatischen Land zurückgekehrt ist, plant er auch dort über kurz oder lang weitere Zukäufe.Sich etwas abseits der gängigen Pfade umzusehen lautet auch das Motto von Olgerd Eichler.Als Beispiel nennt er USU Software : „Dessen Produkt Aspera hilft Konzernen dabei, ihre Lizenzen zu verwalten und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.“ Sixt sei ein weiteres Beispiel für einen aussichtsreichen Hidden Champion: „Der Autovermieter expandiert neben dem profitablen Heimatgeschäft in die USA. Das dortige Geschäft ermöglicht Sixt ein organisches Wachstum. Gleichzeitig ist der Marktanteil in Amerika noch so klein, dass Sixt nicht von der allgemeinen Entwicklung des Autovermietungs-Marktes in den Vereinigten Staaten abhängig ist.“Die Liste kleiner und mittelgroßer Nischen-Player mit Potenzial im Portfolio des Main First Germany, an dem er seit Mitte Februar keine wesentlichen Änderungen vorgenommen hat, ließe sich Eichler zufolge noch ein ganzes Stück weit fortsetzen.Aber natürlich auch für eine Chance für alle, die sich nicht von ihr anstecken lassen: „Die aktuelle Korrektur schafft eine vielversprechende Ausgangsbasis für deutsche Aktien.“Den aktuellen Stand aller vier Depots per 5. April sehen Sie hier Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an