Musterdepot-Kommentar Offensives Depot: Die personifizierte Volatilität des Donald Trump

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ An diese Devise des griechischen Staatsmannes Perikles hält sich Markus Wedel im Fondsmanagement – und fährt bislang ausgesprochen gut damit. Der von ihm betreute flexible Mischfonds WHC Global Discovery – gerade erst im Crashtest dieser Kategorie vor 260 Wettbewerbern zum zweiten Mal in Folge zum Gesamtsieger gekürt – liegt seit der Auflegung im Oktober 2010 mit knapp 108 Prozent im Plus (Stichtag: 14. Februar 2017). Besser geht es kaum.

Weil Wedel, der wie auch seine Gesellschafter-Kollegen der in Buxtehude ansässigen Investmentboutique SPSW Capital einen großen Teil seines privaten Vermögens in dem Fonds investiert hat, einen Massenansturm verhindern und sich seine uneingeschränkte Flexibilität erhalten möchte, gilt für den WHC Global Discovery bereits seit Januar 2016 ein Soft Close: Neue Anleger stehen seither vor verschlossenen Türen, lediglich vor diesem Datum abgeschlossene Sparpläne werden weiter bedient.

Auf das Knowhow des ehemaligen Wall-Street-Händlers verzichten muss dennoch niemand. Mit dem SPSW Global Multi Asset Selection gibt es ein Anfang Oktober 2013 aufgelegtes Pendant, das seit Sommer 2016 einem dem WHC Global Discovery vergleichbaren Anlagekonzept folgt. Dieser Fonds ist seit Anfang Januar auch im offensiven Musterdepot vertreten (siehe Tabelle).