Sabine Groth 10.02.2011 Lesedauer: 1 Minute

Mut zum Risiko wird belohnt: Hochzinsanleihen-Fonds starten gut ins Jahr

Fonds für High-Yield Bonds liegen im Schnitt auch in diesem Jahr weiterhin in der Gewinnzone. Vor allem Fonds, die auf europäische oder auf in Euro-notierte Hochzinsanleihen setzen, haben seit Jahresbeginn überzeugt.