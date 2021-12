Redaktion 21.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Mutmaßlicher Anlagebetrüger Italien stoppt Auslieferung von Homm

Der mutmaßliche Anlagebetrüger Florian Homm wird vorerst nicht an die USA ausgeliefert. Das Verwaltungsgericht in Rom setzte das Verfahren vorübergehend aus. Bis zu einer endgültigen Entscheidung in knapp drei Wochen bleibt Homm in Pisa in Haft.