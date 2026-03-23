Kreditspezialist Muzinich besetzt drei Führungspositionen neu
Der auf Unternehmenskredite spezialisierte Vermögensverwalter Muzinich & Co. hat drei interne Beförderungen vollzogen.
Tatjana Greil-Castro übernimmt als Global Head of Investments künftig die Gesamtverantwortung für die öffentlichen und privaten Kreditmärkte des Unternehmens. Neben der Anlagequalität soll sie die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Investmentteams koordinieren.
Thomas Samson, bisher Leiter des europäischen High-Yield-Teams, wird in seiner neuen Rolle als Global Head of High Yield zusätzlich die globale High-Yield-Plattform führen.
Hugo Wheeler erhält als Head of Global Accounts and Marketing Verantwortung für die Beziehungen zu den größten globalen Investoren – in enger Abstimmung mit den lokalen Vertriebsteams.
Alle drei behalten ihre bisherigen Aufgaben.
Muzinich & Co. verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von 43,3 Milliarden US-Dollar.