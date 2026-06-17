Der Kreditspezialist Muzinich & Co. wagt sich erstmals ins ETF-Geschäft – mit einem Fonds auf besicherte Kreditverbriefungen höchster Bonität. Die Details.

Mit dem neuen ETF bietet Muzinich Anlegern Zugang zu CLOs.

Muzinich & Co. wagt den Schritt ins ETF-Geschäft. Der auf Unternehmenskredite spezialisierte Vermögensverwalter hat mit dem Muzinich AAA CLO ETF (ISIN: IE000KDIUAE4) seinen ersten börsengehandelten Fonds in Europa aufgelegt. Der ETF thesauriert Erträge und wird zunächst an der Frankfurter Wertpapierbörse Xetra notiert. Aufgelegt wurde er über die White-Label-ETF-Plattform des Dienstleisters Waystone, die den regulatorischen und operativen Rahmen stellt. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 25 Basispunkten.

Was steckt hinter dem Produkt?

Der Fonds investiert in Anleihen sogenannter Collateralised Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating – der höchsten verfügbaren Bonitätsstufe. CLOs sind strukturierte Wertpapiere, die Zahlungsströme aus einem Pool von Unternehmenskrediten bündeln und in verschiedene Risikoklassen aufteilen. Die AAA-Tranche steht dabei an erster Stelle bei der Bedienung von Zins- und Tilgungszahlungen.

Das Portfolio wird aktiv verwaltet, mit Schwerpunkt auf Kreditauswahl und Risikokontrolle. Die Kupons sind variabel verzinst, die Zinssensitivität (Duration) bleibt entsprechend gering. Muzinich zufolge soll der Fonds Erträge erzielen, die über dem Niveau von Geldmarktpapieren oder kurzlaufenden Staatsanleihen liegen – bei gleichzeitig begrenztem Zinsänderungsrisiko.

„Anleger suchen immer stärker nach Ertragslösungen, die sich in einem Umfeld längerfristig höherer Zinsen bewähren“, sagt Clemens W. Bertram, Leiter Wholesale-Geschäft Deutschland und Österreich bei Muzinich & Co. „Unser neuer ETF bietet Zugang zu hochwertigen, variabel verzinslichen Krediten mit einem starken Fokus auf Kapitalerhalt und Transparenz.“

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Über Muzinich und Co.

Muzinich verwaltet nach eigenen Angaben CLOs im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist seit 2016 im Leveraged-Loans-Geschäft aktiv und investiert seit 2019 in AAA-CLO-Anleihen.