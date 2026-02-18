Ein neuer Fonds von Muzinich & Co. setzt auf Arbitrage im globalen Kreditmarkt – ohne Abhängigkeit von der allgemeinen Marktrichtung. Lesen Sie hier die Details.

Muzinich hat den Muzinich Global Credit Market Neutral Fund aufgelegt. Der Fonds verfolgt eine marktneutrale Strategie und soll risikobereinigte Renditen unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung erzielen.

Der Fonds basiert auf den „Arbitrage-Books“ der bestehenden Long/Short-Strategien von Muzinich, die das Unternehmen in den USA und Europa betreibt. Durch ausgewogene Long- und Short-Positionen soll das Risiko allgemeiner Marktbewegungen reduziert werden. Der Investmentansatz stützt sich auf Relative-Value-Analysen, Fundamentalanalyse und Risikomanagement.

Portfoliomanager Jamie Cane erklärt: „Die ‚Arbitrage-Books' aus unseren Long/Short-Strategien haben trotz eines niedrigen Betas, einer geringen Volatilität und geringer Drawdowns unter verschiedenen Marktbedingungen konstante Renditeprofile erzielt. Durch die Aufrechterhaltung ausgewogener Long- und Short-Positionen zielt der Fonds darauf ab, Alpha zu isolieren und das Risiko allgemeiner Marktbewegungen zu reduzieren.“

Team und Struktur

Den Fonds verwalten Jamie Cane und Greg Temo, die bereits die zugrundeliegenden Long/Short-Strategien verantworten. Der Muzinich Global Credit Market Neutral Fund ist ein Teilfonds von Muzinich Funds, einem nach irischem Recht gegründeten und von der irischen Zentralbank als Ogaw zugelassenen Unit Trust.

Muzinich & Co. ist auf öffentliche und private Unternehmenskredite spezialisiert und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter in 16 Niederlassungen weltweit.

Der Fonds ist in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Irland, Frankreich, Spanien und Italien zum Vertrieb zugelassen.