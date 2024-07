DAS INVESTMENT: Meine Herren, Sie beide haben in den letzten Jahren den Vertrieb Ihrer Unternehmen in Deutschland aufgebaut. Nehmen wir uns zurück zu den Anfängen. Wie sah der Start aus?

Maximilian Seim: Wir haben bei Rothschild & Co im Asset Management mit dem Aufbau komplett von vorne angefangen. Vertriebsvereinbarungen mit Plattformen schließen, Fonds listen lassen, alles Dinge, die bei etablierten Asset Managern bereits vorhanden sind. Um es sportlich auszudrücken, reden wir hier über einen Marathonlauf und nicht über einen Sprint.

Das klingt nach einer enormen Herausforderung. Wie sind Sie damit umgegangen?

Seim: Mit viel Geduld und Durchhaltevermögen. Wir haben auf der institutionellen Seite begonnen, weil wir dort keine Vertriebsvereinbarungen brauchten. Es dauerte etwa drei bis vier Jahre, bis wir alle nötigen Listings auf den entsprechenden Plattformen hatten und überhaupt investierbar waren.

Herr Bertram, wie war das bei Muzinich?

Clemens W. Bertram: Als ich im September 2019 anfing, standen wir im Wholesale-Segment vor einer ähnlichen Situation. Wir haben zwar auf Direktverträge zurückgreifen können, jedoch war ich die ersten anderthalb Jahre damit beschäftigt, Verträge mit allen Wholesale-Plattformen zu machen, um überhaupt erst in dieses Geschäft hineinzukommen. Es war wie der Aufbau einer kompletten Infrastruktur.

Das klingt nach einer Menge Arbeit im Hintergrund, von der Kunden und Investoren oft nichts mitbekommen.

Bertram: Genau so ist es. Man muss verstehen, dass man in Deutschland nicht einfach mit einer Bank oder einem Pool zusammenarbeiten kann. Man braucht die Plattform, man braucht eine Depotbank und einiges mehr. Davor geht gar nichts.

Herr Seim, Sie sprachen von Geduld. Wie lange dauerte es, bis Sie erste Erfolge verzeichnen konnten?

Seim: Es war ein schrittweiser Prozess. In den Anfängen haben wir uns auf eine Nische konzentriert, die Liquid Alternatives und sind dann mehr in Richtung traditionelle Assetklassen gegangen. Nach etwa drei Jahren waren wir so weit, dass wir uns fragen konnten: Wie machen wir im Retail- und Wholesalebereich weiter? Unser Topfonds, der R-co Valor, wurde und ist unser Türöffner. Mit ihm sind wir in den Markt gegangen.

Der R-co Valor ist ein Multi-Asset-Fonds. Wie passt das zu der oft gehörten Aussage, Mischfonds seien tot?

Seim: Diese Aussage höre ich immer wieder, aber ich sehe das nicht so. Wir sind der beste Beweis dafür, dass es nicht stimmt. Wir machen gute Umsätze mit unserem Multi-Asset-Ansatz. Warum? Weil wir Diversifikation liefern. Ich glaube, dass es egal ist, in welcher Assetklasse man unterwegs ist – wenn man eine gute Diversifikation bietet und fleißig ist, wird man Umsätze machen und im Markt gesehen werden.

Aber reicht ein gutes Produkt allein?

Seim: Nein, definitiv nicht. Hinter dem Erfolg stehen neben der ganzen administrativen Thematik mit Listings und Vertriebszulassungen natürlich auch die Besuche bei den Kunden. Das ist verbunden mit sehr vielen Gesprächen, Telefonaten, Roadshows und Veranstaltungen. Ein gutes Produkt und ein großer Name reichen allein nicht aus.

Herr Bertram, wie sehen Sie das?

Bertram: Der Name allein öffnet vielleicht Türen, aber dann musst du auch liefern. Und ich glaube, bei einem bekannten Namen schauen die Leute sogar noch kritischer hin, ob du alles richtig machst und wirklich gut bist.

Apropos Namen – Sie beide kommen aus Häusern mit langer Tradition. Wie wichtig ist das im heutigen Markt?

Seim: Es ist definitiv ein Türöffner. Aber wie Clemens schon sagte: Der Name kann noch so toll und berühmt sein, wenn du nicht liefern kannst, bringt auch der beste Name nichts. Es ist das A und O, dass man nach dem ersten Meeting auch überzeugt.

Es kommt also auch auf die Produkte an.

Seim: Nehmen wir unseren Multi-Asset-Fonds als Beispiel. Wir haben in den vergangenen sieben Monaten einen sehr kompetitiven Ertrag erzielt. Performance ist jedoch nicht alles, wir konnten beispielsweise mit unseren Minenaktien wertvolle Instrumente der Diversifikation liefen.

Damit spielen Sie nicht im Spektrum des üblichen Mischfonds.

Seim: Da gehe ich mit. Wir setzen auch auf Themen wie Mining – aktuell haben wir etwa 14 Prozent in Minenaktien und hier fast ausschließliche Gold und Kupfer.

Wie kommt eine solch mutige Strategie bei den Kunden an?

Seim: Sehr gut. Wir liefern Diversifikation und Performance. Das ist es, was die Kunden suchen. Und wir haben den Vorteil, dass wir flexibel sein können. Momentan sind wir in der komfortablen Situation, dass wir auch am Geldmarkt wieder attraktive Renditen erzielen können.

Clemens W. Bertram von Muzinich & Co: „Die Zinswende bietet uns viele Möglichkeiten, und die wollen wir nutzen.“ © DAS INVESTMENT

Herr Bertram, Sie sind eher auf der Rentenseite unterwegs. Wie sehr freuen Sie sich über die Rückkehr der Zinsen?

Bertram: Das ist unser Geschäft. Für uns ist es eine gute Zeit.

Das klingt fast bescheiden.

Bertram: Es stimmt schon, wir sind in einer sehr guten Position. Wir sehen jetzt, wie viele Kunden versuchen, Gelder vom Geldmarkt in Zinsanlagen umzuschichten. Das spielt uns in die Karten.

Wie genau profitieren Sie davon?

Bertram: Viele Banken wollen für ihre Kunden jetzt langfristig Zinsen sichern, und da kommen wir ins Spiel.

Lassen Sie uns noch einmal zurückblicken: Was war die größte Überraschung oder Herausforderung beim Aufbau Ihres Vertriebs?

Seim: Das waren die Diskussionen, die man auf der rechtlichen Seite mit Plattformen führen muss, was die Konditionen angeht – die habe ich in ihrer Komplexität unterschätzt.

Bertram: Ich kann das nur bestätigen. Die Zeit, die solche Prozesse in Anspruch nehmen, ist enorm.

Was motiviert in solchen Situationen weiterzumachen?

Seim: Es ist diese gewisse Kreativität, die wir in kleineren Strukturen haben. Man kann wirklich etwas bewegen und sieht direkt die Ergebnisse seiner Arbeit.

Bertram: Genau. Es ist das familiäre Gefühl in einem kleineren Team. Die Wege sind kurz, die Hierarchien flach. Man ist nicht einer von Tausenden, sondern kann wirklich etwas bewirken.

Das klingt sehr positiv. Aber sehen Sie auch Nachteile in der Arbeit für ein kleineres Haus?

Seim: Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Wir haben nicht die Ressourcen eines Großkonzerns. Jede Entscheidung, jede Investition muss wohl überlegt sein. Aber ich sehe das eher als Ansporn, kreativ und effizient zu arbeiten.

Bertram: Ich würde ergänzen, dass man in einem kleineren Haus auch mehr Verantwortung trägt. Jede Entscheidung hat direktere Auswirkungen. Das kann manchmal Druck erzeugen, aber es ist auch unglaublich befriedigend, wenn man Erfolg hat.

Apropos Erfolg – wie messen Sie den? Was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?

Seim: Für uns ist es wichtig, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Wir wollen unseren Marktanteil in Deutschland und Österreich ausbauen, aber nicht um jeden Preis.

Bertram: Bei Muzinich konzentrieren wir uns darauf, unsere Position im Rentenbereich weiter zu stärken. Die Zinswende bietet uns viele Möglichkeiten, und die wollen wir nutzen. Gleichzeitig gehören wir zu den Eltif-Pionieren und wollen das Geschäft mit semiliquiden und illiquiden Strukturen weiter ausbauen.