My Finance gründet Investmentgesellschaft

Das Beratungsunternehmen My Finance lagert den Bereich Asset Management in die Shedlin Capital AG aus. Künftig legt die neu gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Nürnberg eigene Fonds von My Finance auf.



Vorstandsvorsitzender ist Robert G. Schmidt. René Blaschke ergänzt den Vorstand von Shedlin Capital. Beide sind nach wie vor Geschäftsführer von My Finance. „Wir haben den Ehrgeiz, Marktführer im Initiieren von innovativen Kapitalmarktprodukten mit Alleinstellungsmerkmalen zu werden“, sagt Schmidt.



Momentan betreut Shedlin Capital den flexiblen Dachfonds Patriarch My Finance Total Return (WKN: A0E Q07), der seit Emission 2005 einen Zuwachs von rund 44 Prozent erzielte. Zwei weitere Dachfonds werden noch in diesem Jahr aufgelegt. Anfang 2008 starten drei geschlossene Fonds.