Mylife und ihre Schwestergesellschaft Honorarkonzept haben ihren ersten bundesweiten Beraterkongress veranstaltet. Das waren die Themen.

Kongress in Göttingen Honorarkonzept und Mylife laden zum Beratertreffen ein

Der Versicherer Mylife Lebensversicherung und die angeschlossene Servicegesellschaft Honorarkonzept haben erstmals einen bundesweiten Kongress zum Thema Honorarberatung veranstaltet. Rund 120 Beraterinnen und Berater folgten der Einladung und kamen Anfang der Woche (11. und 12. Mai) in das Göttinger Tagungshotel Freizeit In.

Das Thema Honorarberatung ist sowohl für die Mylife als auch für Honorarkonzept zentral: Der Versicherer legt seinen Fokus auf Nettopolicen, Honorarkonzept bietet Services für Honorarberater an.

In Göttingen standen für die Kongressteilnehmer zwei Tage gefüllt mit Vorträgen, Weiterbildungsseminaren und Branchenaustausch auf dem Programm. Die Mykon 2026 (Eigenschreibweise: MyKon) könnte zukünftig ein festes jährliches Format für Honorarberater werden, stellten die Veranstalter in Aussicht.

Hier die Veranstaltung in Bildern.

1 / 10 Bildquelle: Lars Zacharias Video&Audio Design