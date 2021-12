Myra Capital legt flexiblen Mischfonds auf

Die Investmentgesellschaft Myra Capital bringt den flexiblen Mischfonds Myra German Allocation Fund (WKN: HAFX6E) nach Deutschland. Die Investmentstrategie sieht vor, jedes Jahr die Gewichtung von Aktien, Staatsanleihen und Gold mit 45, 45 und 10 Prozent zu rebalancieren. Auf der Aktienseite kauft das Fondsmanagement die 30 größten börsennotierten Unternehmen (Dax 30) zu jeweils gleicher Gewichtung. Auf der Rentenseite sollen die Staatsanleihen eine durchschnittliche Restlaufzeit von drei Jahren haben.Die Investitionsquote verhält sich im laufenden Jahr durch die Steuerung über Derivate flexibel und wird prozyklisch angepasst. Die Goldquote beträgt höchstens 20 Prozent, die Quote an Aktien und Staatsanleihen ist nicht festgelegt. Am Jahresende erfolgt eine antizyklische Anpassung auf die Startquote.