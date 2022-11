Rechtsform N26 wird zur Aktiengesellschaft

N26 ernennt einen Aufsichtsrat. Bestellte Mitglieder sind Marcus Mosen, Jörg Gerbig, Barbara Roth, Julian Deutz und Robert Kilian. Zudem gibt die Berliner Neobank die bevorstehende Umwandlung ihrer Rechtsform von einer deutschen GmbH in eine Aktiengesellschaft (AG) bekannt. Damit will die Bank die notwendigen Voraussetzungen für eine Umwandlung in eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea, S.E.) schaffen.

N26 erhielt in diesem Jahr die Finanzholding-Lizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).