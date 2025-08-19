Die Berliner Digitalbank N26 steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Mitgründer Valentin Stalf kündigte an, sich zeitnah aus der operativen Verantwortung als Co-CEO zurückzuziehen. Nach einer Übergangsphase soll er in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln.

Vernichtende Bewertung durch die Finanzaufsicht

Auslöser für diese Entscheidung ist ein verheerender Zwischenprüfungsbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), wie das „Manager Magazin“ und das „Handelsblatt“ berichten. Die Aufseher sollen den N26-Chefs demnach bei einem Treffen eine deutliche Standpauke gehalten haben. Im Fokus stand unter anderem die Frage, wie viel Kredit das Institut an seine Kunden vergeben darf.

Nach Informationen von Insidern sieht die Bafin die beiden Gründer als wesentlichen Teil des Problems. Die Behörde bezweifelt demnach, ob Stalf und sein Mitgründer Maximilian Tayenthal zur Lösung der Schwierigkeiten beitragen können, wie ein Insider dem „Manager Magazin“ berichtet haben soll.

Investoren erhöhten den Druck

Die kritische Einschätzung der Bankenaufsicht blieb bei den Geldgebern nicht ohne Folgen. Investoren der Digitalbank forderten Veränderungen in der Führungsetage. Der nun angekündigte Rückzug Stalfs aus dem operativen Geschäft ist die direkte Konsequenz dieses Drucks.

Mitgründer Maximilian Tayenthal bleibt Vorstand

Stalf hatte N26 im Jahr 2013 gemeinsam mit Maximilian Tayenthal gegründet. Während sich Stalf zurückzieht, bleibt Tayenthal in seinen aktuellen Rollen als Vorstand der N26 Gruppe und Bank. Die beiden Gründer halten zusammen knapp 20 Prozent der Anteile an dem Berliner Fintech-Unternehmen.

Trotz der massiven Kritik verwies Stalf im Gespräch mit der Nachrichtenagentur „DPA“ auf die Erfolge des Unternehmens. N26 beschäftige mittlerweile 1.500 Mitarbeiter und verfüge über rund fünf Millionen ertragsrelevante Kunden. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 40 Prozent gestiegen und liege nun bei über einer halben Milliarde Euro. Das Unternehmen erziele nachhaltig Gewinne und werde auch das zweite Halbjahr profitabel abschließen.