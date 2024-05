Allerdings verhängte die Bafin auch eine weitere Strafe in Höhe von 9,2 Millionen Euro gegen N26 wegen Versäumnissen in der Vergangenheit. Institute müssen Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung rechtzeitig abgeben, was bei N26 offenbar nicht immer geschah. Das Fintech hat nach eigenen Angaben 2022 bereits Rückstellungen für die Strafe gebildet und mehr als 80 Millionen Euro in die Verbesserung der Meldeprozesse investiert

Die Finanzaufsicht Bafin wird die seit November 2021 geltenden Wachstumsbeschränkungen für die Smartphone-Bank N26 in Kürze aufheben. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen. Bisher durfte N26 monatlich lediglich 50.000 Neukunden aufnehmen, ab Dezember 2023 waren es 60.000. Die Bafin hatte die Limits verhängt, da sie Mängel unter anderem im Risikomanagement von N26 sah. Inzwischen ist die Aufsicht laut „Handelsblatt“ der Ansicht, dass N26 die meisten Mängel behoben hat und sich insgesamt positiv entwickele.

N26 bekommt neue Millionenstrafe

Allerdings verhängte die Bafin auch eine weitere Strafe in Höhe von 9,2 Millionen Euro gegen N26 wegen Versäumnissen in der Vergangenheit. Institute müssen Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung rechtzeitig abgeben, was bei N26 offenbar nicht immer geschah. Das Fintech hat nach eigenen Angaben 2022 bereits Rückstellungen für die Strafe gebildet und mehr als 80 Millionen Euro in die Verbesserung der Meldeprozesse investiert

N26 wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal in Berlin gegründet und startete 2015 mit dem Angebot von Bankkonten per Smartphone-App. Inzwischen zählt das Fintech nach eigenen Angaben mehr als 7 Millionen Kunden in 25 Ländern. Damit ist N26 eine der größten Digitalbanken Europas. Das Unternehmen ist nach wie vor in den roten Zahlen: Im vergangenen Jahr lag das Minus bei rund 100 Millionen Euro. Für 2024 will das Unternehmen jedoch profitabel werden.