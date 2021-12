Na geht doch: Lars Albert offiziell bei Baring Asset Management

Lars Albert fängt als neuer Vertriebschef Deutschland bei Baring Asset Management an. Er berichtet an Oliver Morath, Head of European and Middle East Sales. Zuvor verantwortete Albert bei Henderson Global Investors den Vertrieb von Investmentfonds an Banken, Dachfonds, Family Offices und Vermögensverwalter.Über die Personalie berichtete DAS INVESTMENT.com bereits Ende Januar . Dank sicherer Quellen und erstklassiger Kontakte. Henderson dementierte nur recht halbherzig und Barings blieb ruhig. Daraus wurden mitunter falsche Schlüsse gezogen und Dementis veröffentlicht . Kann passieren, sollte aber nicht. Nun ist zumindest schon mal das XING-Profil von Albert auf neuestem Stand.Oliver Morath sagt: "Wir freuen uns sehr, Lars bei Barings begrüßen zu können. Er kommt in einer spannenden Phase zu uns, in der wir weiter wachsen und unsere Position in Deutschland festigen wollen."Alberts Nachfolger bei Henderson ist Daniela Brogt . Sie war zuletzt als Vertriebsdirektorin in Deutschland und Österreich tätig. Zu Henderson GI kam sie im Zuge der Übernahme von Gartmore im Jahr 2011. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Vertriebspositionen für Firmen wie JP Morgan, Lazard, Aviva Investors, und eben auch Gartmore.