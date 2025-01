DJE: Neuzugänge Kundenbetreuung, Vertrieb und Fondsmanagement

DJE Kapital gibt zum Jahresanfang drei Neuzugänge bekannt. In den Bereichen Kundenbetreuung, Vertrieb und Fondsmanagement verzeichnet die Vermögensverwaltung mit Brendan Todd, Jörg Peter Kroll und Johannes Streitenberger drei Zugänge.

Brendan Todd leitet seit November 2024 das Kundenbetreuungsteam von DJE Kapital. Er kam von State Street, wo er unter anderem in der Fondsbuchhaltung und der Kundenbetreuung tätig war. Zuvor arbeitete Todd zehn Jahre als selbstständiger Finanzmakler.

Johannes Streitenberger wechselte Anfang Januar als Multi-Asset-Trader ins Fondsmanagement des Pullacher Vermögensverwalters. Er verantwortet die Umsetzung der Anlagestrategie für Publikums- und Spezialfonds sowie das Cashmanagement und unterstützt die Portfoliomanager. Der gelernte Bankkaufmann kommt von Universal Investment, wo er zweieinhalb Jahre als Portfoliomanager arbeitete. Seine Karriere begann er im Marktrisiko-Management der Hypovereinsbank.

Zeitgleich mit Streitenberger stieß Jörg Peter Kroll als Vertriebsdirektor für Süddeutschland und Österreich zu DJE. Er berichtet an Andrea Huber, Leiterin des Vertriebs für Wholesale und Retail. Zuletzt verantwortete Kroll bei der Deutschen Apotheker und Ärztebank das Private Banking im Marktgebiet Süd. Davor war er als Filialdirektor und Senior Private Banker bei der Deutschen Bank in Starnberg tätig.

DJE-Vertriebsteam wechselte zu Laiqon

Die Neueinstellungen erfolgen, nachdem DJE zuletzt mehrere Abgänge im Vertrieb verkraften musste. Der frühere Vertriebsleiter Florian Barber wechselte im Herbst 2024 als Bereichsvorstand zu Laiqon. Ihm folgten zum Jahreswechsel vier weitere Vertriebsmitarbeiter, darunter Mike Bischler aus dem institutionellen Vertrieb sowie Sascha Willendorf und Jan Tarasiuk aus dem Kundenservice. Sebastian Sperling wird im März ebenfalls zu Laiqon wechseln.

DJE Kapital verwaltet als unabhängige Vermögensverwaltung mit rund 200 Mitarbeitern über 16 Milliarden Euro in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Neben dem Hauptsitz in Pullach unterhält das Institut sowohl Niederlassungen in Frankfurt und Köln als auch eine Fondsgesellschaft in Luxemburg und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz.