Nach Accelerando Associates und Statum Capital André Jochem geht zu Saphir Capital Partners

Im April vergangenen Jahres trat André Jochem der Asset-Management-Beratung Statum Capital bei . Als Direktor des internationalen Vertriebs sollte er in den Niederlassungen in Luxemburg und Frankfurt arbeiten und an den Firmenchef Klaus Hölscher berichten. Doch lange blieb Jochem bei Statum Capital nicht: Im August 2013 verließ er das Unternehmen. Nun hat Jochem einen neuen Job. Er tritt dem auf Private Equity spezialisierten Finanzdienstleister Saphir Capital Partners bei. Dort wird er im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung tätig sein.Vor seinem Wechsel zu Statum Capital arbeitete Jochem drei Jahre lang bei Accelerando Associates (vormals Kalus Hoelscher Capital) als Direktor institutioneller Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Davor war er unter anderem bei Bayern LB, Fundmatrix und FWW tätig.