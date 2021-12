Nach Aus für Twitter-Finanzberatung Volker Looman schreibt ab sofort wieder für die F.A.Z.

Volker Looman schreibt wieder für die F.A.Z. Das gab das Frankfurter Qualitätsblatt auf seiner Twitter-Seite bekannt. Der renommierte Finanzjournalist, der 16 Jahre lang „Die Vermögensfrage“ von der F.A.Z. betreute, bis er im Januar zur Bild wechselte, kehrt nun zu seinem alten Arbeitgeber zurück.

In seiner wöchentlichen Kolumne für die Dienstagsausgabe der F.A.Z. greift Looman die Entwicklungen an den Finanzmärkten auf. „Die neue Kolumne trägt seinen Namen und ist weder als Alternative noch als Konkurrenz zur „Vermögensfrage“ konzipiert“, erklärte eine F.A.Z.-Sprecherin auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com. Die „Vermögensfrage“ werde weiterhin von Barbara Brandstetter, Rainer Juretzek, Daniel Mohr und Volker Wolff verfasst und erscheine jeden Samstag. F.A.Z. und Bild