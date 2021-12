Nach Aus für Widerrufsjoker Modellrechnung zeigt Sparpotenzial bei Immobilienkrediten

Das aktuell beschlossene endgültige Aus für den so genannten Widerrufsjoker betrifft Kredite, die zwischen 2002 und 2010 abgeschlossen wurden. Etwa 80 Prozent von ihnen enthielten nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg fehlerhafte Klauseln zum Widerruf. Dadurch galt das Recht auf Widerruf unbegrenzt. Künftig soll die Frist am 21. Juni enden.Der Widerrufsjoker hilft bislang Verbrauchern dabei, per Umschuldung auf die derzeit sehr günstigen Zinsen viel Geld zu sparen. Und die Entschädigung an die Bank für das vorzeitige Tilgen des Kredits entfällt beim Widerruf. Auch bereits getilgte Kredite können widerrufen werden und gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen zurückgeholt werden.Wer beispielsweise 2010 ein Darlehen in Höhe von 200.000 Euro abgeschlossen hat, kann durch die Rückabwicklung mehr als 15.000 Euro einsparen. Die folgende Modellrechnung des Verbraucherportals Verivox geht davon aus, dass der Kunde ein Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit und 4,0 Prozent Zinsen jetzt in einen günstigeren zehnjährigen Kredit mit 1,35 Prozent umschuldet: